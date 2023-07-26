ВСУ получили 190 авто при содействии Favbet Foundation и компании Favbet

190-й по счету автомобиль получила 126-я отдельная бригада Территориальной обороны, в состав которой входят фанаты украинского футбольного клуба "Севастополь".

"Очень спасибо Favbet Foundation, спасибо от фанатов Севастополя и от всех фанатов, выполняющих боевые задания на Южном направлении. И спасибо "Народной Армии" (футболиста Романа Зозули, - ред.). Все будет Украина!". – отметил Игорь, представитель Ультрас Севастополя.

Среди 190 автомобилей для ВСУ также 53 внедорожника, которые компания Favbet приобрела для комплектации ударных рот проекта "Армия Дронов".

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.