В ВСУ объявили результаты операции "Черная птица" на южном направлении (видео)

Силы обороны Украины проводят операцию Schwarzer Vogel ("Черная птица"), во время которой уже успели поразить и уничтожить основные источники энергоснабжения российских захватчиков на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 422 отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE.

"Армия РФ, южное направление, решила перейти на газовую генерацию, потому что топлива не хватает, бензина, дизеля, и плевать им на гражданских, строились отдельные газопроводы для обеспечения ремонтных и наших мощностей для бесперебойной поставки энергии, которые для мирного населения оккупированных территорий называли профилактическими ремонтами", - рассказали украинские защитники.

Они также добавили, что за действиями российских захватчиков все это время внимательно следили:

разведка УВ Юг;

разведка 17АК;

разведка 422 LUFTWAFFE.

На фоне последних событий было принято решение провести операцию, которая получила название "Schwarzer Vogel" ("Черная птица").

Стоит отметить, что сейчас она находится на этапе завершения.

"Поражены/уничтожены все основные источники поставки энергии для оккупантов, активная способность агрессора по полосе существенно уменьшена", - сказано в заявлении защитников.

Кроме того, в 422 LUFTWAFFE отметили, что во время проведения этой операции никто из гражданских не пострадал.