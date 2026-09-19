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В ВСУ объявили результаты операции "Черная птица" на южном направлении (видео)

18:15 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В ВСУ объявили результаты операции "Черная птица" на южном направлении (видео) Фото: Известны первые результаты операции "Черная птица" (Getty Images)
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Силы обороны Украины проводят операцию Schwarzer Vogel ("Черная птица"), во время которой уже успели поразить и уничтожить основные источники энергоснабжения российских захватчиков на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 422 отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE.

"Армия РФ, южное направление, решила перейти на газовую генерацию, потому что топлива не хватает, бензина, дизеля, и плевать им на гражданских, строились отдельные газопроводы для обеспечения ремонтных и наших мощностей для бесперебойной поставки энергии, которые для мирного населения оккупированных территорий называли профилактическими ремонтами", - рассказали украинские защитники.

Они также добавили, что за действиями российских захватчиков все это время внимательно следили:

  • разведка УВ Юг;
  • разведка 17АК;
  • разведка 422 LUFTWAFFE.

На фоне последних событий было принято решение провести операцию, которая получила название "Schwarzer Vogel" ("Черная птица").

Стоит отметить, что сейчас она находится на этапе завершения.

"Поражены/уничтожены все основные источники поставки энергии для оккупантов, активная способность агрессора по полосе существенно уменьшена", - сказано в заявлении защитников.

Кроме того, в 422 LUFTWAFFE отметили, что во время проведения этой операции никто из гражданских не пострадал.

Ранее РБК-Украина сообщало о новых результатах операции "Вивальди". Стало известно, что ВСУ освободили населенные пункты на севере Донецкой области.

Также мы писали, что украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее.

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