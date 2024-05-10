ВСУ жгут технику РФ под Авдеевкой, враг может готовить новую атаку на Часов Яр: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ 9 мая продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы продвинулись северо-восточнее Синьковки (к северо-востоку от Купянска), в направлении Берестового и на 300 метров у Новоселовского, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Украинские и российские источники заявляли, что бои продолжались возле Синьковки, около Петропавловки, возле Ивановки и Берестового, возле Стельмаховки, около Твердохлебового, Макеевки, Невского, Новосадового, Новолюбовки, близ Торского, в районе Серебрянского лесничества и возле Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска 9 мая продолжили наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута), но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ вроде бы продвигаются к югу и юго-востоку от Северска в районе Раздолевки и Веселого, но в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки к востоку от Северска вблизи Верхнекаменского и юго-восточнее Северского возле Выемки.

9 мая войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, но никаких подтвержденных наступлений не предприняли.

Оккупанты совершили наземные атаки в Новом микрорайоне (восточная часть Часового Яра); восточнее города возле Ивановского; юго-восточнее города возле Клещиевки; и к югу от города около Ступочек.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы расширяют свой контроль над восточными частями Часового Яра и усиливают наступательное давление на южный и восточный фланги населенного пункта.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 мая предупреждал, что российская Южная группировка войск перегруппировывается для подготовки к новым попыткам прорыва в Часов Яр. Это, по его словам, объясняет незначительное уменьшение российских атак в этом районе за последние несколько дней.

Машовец предположил, что российское командование, возможно, пытается продвинуться к югу от Часового Яра в районе Ступочки-Белая гора, чтобы добраться до восточных флангов Константиновки через южный фланг Часового Яра, таким образом, видимо, избегая необходимости захватывать сам Часов Яр.

Российские оккупанты недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций вблизи населенного пункта 9 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что части путинских войск продвинулись к центральной части Уманского к северу от ул. Солнечной.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ полностью захватили Уманское, хотя один блогер отрицал эти заявления, а в ISW не заметили доказательств дальнейшего продвижения россиян в западное или северное Уманское.

Российские "военкоры" также рассказывали, что войска РФ якобы продвинулись к окрестностям Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки) и в полевых районах близ Нетайлово и Первомайского (оба юго-западнее Авдеевки).

Сухопутные войска ВСУ опубликовали кадры недавнего уничтожения трех танков, одного БМП-3 и одного МТ-ЛБ врага на Авдеевском направлении.

Войска РФ недавно продвинулись западнее города Донецка и, как сообщается, обеспечили дополнительные успехи в этом районе 9 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что захватчики продвинулись в восточную Красногоровку (к западу от Донецка) вдоль улицы Чайковского.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись в восточной Красногоровке по улице 1-го Мая и в сторону микрорайона Солнечного и Западной.

Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин подтвердил, что Силы обороны все еще контролируют ситуацию в Красногоровке, и отметил, что войска РФ используют небольшие группы пехоты для наступления на восточную окраину населенного пункта.

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Георгиевки, у Константиновки и Парасковеевки, возле Водяного.

Российские источники утверждают, что войска РФ продвигаются в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей во время мощных наземных ударов.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись на 1,15 километра вдоль фронта шириной 3,3 км в районе Урожайного и после тяжелых боев достигли южных окрестностей Старомайорского (оба южнее Великой Новоселки).

При этом в отчете ISW указывается, что аналитики еще не наблюдали визуального подтверждения российских сил на южной окраине Старомайорского, но недавно подтвердили продвижение россиян в Урожайном по трассе T0518.

"Южная ось"

Сообщается, что 9 мая войска РФ продвинулись западнее Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы продвинулись в центре Работино и севернее населенного пункта.

Российский блогер заявил, что войска РФ используют мотоциклы для транспортировки пехоты в Работино.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

В Генштабе ВСУ сообщили 9 мая, что Силы обороны отразили несколько атак россиян около Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 9 мая рассказали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 76 боевых столкновений.

В военном командовании добавили, что Силы обороны отразили атаки российских оккупантов на левобережье Днепра и возле Константиновки в Донецкой области. Также воины ВСУ поразили средство ПВО противника.