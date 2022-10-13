ВСУ за ночь уничтожили шесть дронов-камикадзе на юге Украины

Украинские защитники в ночь на 13 октября сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на юге нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Четыре дрона воины-зенитчики командования "Юг" сбили в небе над Одесской областью. Еще два вражеских Shahed-136 силы противовоздушной обороны сбили в Николаевской области.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили 20 иранских дронов-камикадзе и 5 российских вертолетов Ка-52.
Также отметим, что ночью оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе.
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