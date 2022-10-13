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ВСУ за ночь уничтожили шесть дронов-камикадзе на юге Украины

Фото: ВСУ сбили еще шесть дронов-камикадзе Shahed-136 (defence-ua com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники в ночь на 13 октября сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Четыре дрона воины-зенитчики командования "Юг" сбили в небе над Одесской областью. Еще два вражеских Shahed-136 силы противовоздушной обороны сбили в Николаевской области.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные уничтожили 20 иранских дронов-камикадзе и 5 российских вертолетов Ка-52.

Также отметим, что ночью оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе.

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