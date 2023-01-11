RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВСУ назвали причины снижения артиллерийской активности россиян

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты значительно сократили интенсивность артиллерийских ударов на отдельных направлениях по сравнению с летним периодом, когда они безлимитно использовали снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, за эти сутки на Бахмутском направлении было 249 обстрелов из разных видов артиллерии.

Череватый сравнил положение российской армии по состоянию на данный момент с тем, которое они занимали летом. Так, летом россияне не понимали, какое время продлится кампания. Они рассчитывали на более быстрые результаты и практически безлимитно использовали снаряды.

"Сейчас они сосредоточились конкретно на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях… и уже разрешить постоянного огневого дождя они не могут. Им уже нужно доставлять боеприпасы с большего расстояния, они ищут их в разных странах, чтобы закупить. Потому что невероятная интенсивность войны", - сказал он.

К тому же украинские военные постоянно уничтожают вражеские полевые склады с артиллерией, их доставки, артиллерийские установки.

Напомним, CNN писало, что россияне значительно снизили интенсивность артиллерийского огня - в некоторых местах на 75%.

Ранее сообщалось, что РФ истощает запасы артиллерийских боеприпасов, в результате чего им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБахмутВойна России против Украины