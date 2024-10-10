В ВСУ назвали главные цели россиян на Купянском направлении
На Купянском направлении российские захватчики в ближайшей перспективе хотят выйти на левый берег реки Оскол и занять плацдарм. Также оккупанты пытаются наращивать возможности для выхода на Купянск-Узловой.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко.
"Самый сложный отрезок - это Купянск. Здесь противнику поставили задачу в ближайшей перспективе выйти на левый берег реки Оскол, занять плацдарм, наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой", - рассказал Федоренко.
По его словам, если в 2023 году противник штурмовал преимущественно посадки, реже среди чистого поля, то сейчас россияне двигаются волнами.
"Сейчас мы наблюдаем движение противника волнами. Они в чистом поле переходят от своей позиции максимально близко к нашей. Один-два подходит, идет следующая волна. И так до тех пор, пока не соберется штурмовая группа, которая потом начинает давление на наши позиции", - отметил военный.
В то же время Федоренко добавил, что на сегодня титаническими усилиями Силы обороны близки к стабилизации ситуации на этом направлении.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 9 октября, на линии фронта произошло 149 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Кураховском направлении. Также россияне активно штурмуют на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.
Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), войска оккупантов продвинулись в Волчанске Харьковской области, вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Северска, в южном Торецке.
Украинские силы продвинулись во время контратаки восточнее Покровска, а силы РФ продвинулись юго-восточнее Покровска.
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