ВСУ наступают на юге, а оккупанты активизировались на востоке, - Генштаб

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка-Роботино и Малая Токмачка-Новопетровка имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, предпринимают меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

скриншот deepstatemap.live

По словам спикера, враг сосредоточил основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении. Оккупанты применяют резервы и пытаются восстановить утраченное положение.

При этом Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. На Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении в районе н.п. Марьинка и Победа Донецкой области. Силы обороны Украины мужественно держат оборону, наносят противнику потери в живой силе и технике", - отметил Ковалев.

скриншот deepstatemap.live

Наступление украинских войск

В начале июня украинские защитники усилили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Однако за последнюю неделю российские войска активизировались на Лимано-Купянском направлении, чтобы прорвать обороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что контрнаступление украинской армии будет результативным. Он напомнил, что осеннее контрнаступление тоже начиналось с медленного продвижения.

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