ВСУ наступают на южном фронте и продвигаются к Кременной: карты боев на утро

Линия Оскол - Кременная

Украинские силы сообщили, что оккупанты пытались провести контратаки в районе Новосадового и Терни в 17 км от Кременной. Однако ВСУ отбили штурмы и продолжают укреплять силы, чтобы продолжить движение к Кременной.

Кроме того, подразделения ВСУ атаковали врага в направлении Сватово. Российские силы считают, что украинская армия пытается выйти на трассу Сватово-Кременная. Но аналитики ISW не подтверждают российские заявления.

Донбасс

На этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута, Авдеевки и Первомайска. ВСУ отразили вражеские атаки вблизи семи населенных пунктов. Аналитики считают, что российские войска могут усилить штурмы на этом направлении.

В то же время ISW, ссылаясь на российских военкоров, предполагает, что оккупанты могли повредить коротковолновой ретранслятор, нарушив работу украинской системы Starlink в районе Бахмут-Соледарь.

Юг Украины

По данным ISW, украинская армия вчера возобновила контрнаступление на всей линии фронта в Херсонской области. В частности, ВСУ начали механизированное наступление на линии между Давидовым Бродом и Дудчанами. В то же время украинские силы усилили контратаки западнее Херсона на правом берегу реки Днепр.

Украинское командование сохраняет информационную тишину об успехах на этом участке фронта. Однако оперативное командование "Юг" подтвердило, что ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Бериславском районе.