ВСУ пытаются удерживать позиции в Херсонской области: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские войска подтвердили продвижение вблизи Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 22 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 21 марта, показывают, что российские силы недавно совершили перемещение к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Украинские и российские источники сообщают об активности боевых действий по разным направлениям:

северо-восточнее Купянска в районе Синковки;

юго-восточнее Купянска в районе Табаевки и Берестового;

к западу от Кременной в районе Тернов;

к югу от Кременной в районе Белогоровки

Отчитываются, что возле Белогоровки действуют подразделения российской 123-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР"). Ситуация на Купянском направлении динамична, поскольку интенсивность ежедневных российских штурмов различна, но на Лиманском направлении российские силы постоянно совершают большое количество атак.

Заместитель командующего отметил, что украинские эксперты не заметили накопления российскими силами дополнительных сил на Купянском и Лиманском направлениях, и что российское командование только вводит в этот район новые силы для компенсации ежедневных потерь.

Операция №2 - Донецкая область

В пятницу, 22 марта, под Бахмутом продолжались позиционные бои, однако линия фронта на этом направлении осталась неизменной. Позиционные бои продолжались в разных направлениях:

северо-восточнее Бахмута в районе Спорного и Белогоровки;

северо-западнее Бахмута возле Богдановки;

к западу от Бахмута у Ивановского;

юго-западнее Бахмута близ Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута у Южного.

Отчитываются, что на Бахмутском направлении действуют подразделения 6-й мотострелковой дивизии (3-й армейский корпус).

Российские войска продвинулись западнее Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 22 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 21 и 22 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись в районе Тоненького (к западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались в разных направлениях:

северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичев и Семеновки;

к западу от Авдеевки возле Орловки и Тоненького;

юго-западнее Авдеевки близ Первомайского

Украинский военный, находящийся в районе Авдеевки, заявил, что состав и качество российских сил в этом районе свидетельствует о том, что российские силы продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям на Авдеевском направлении.

Также 22 марта российские войска продвинулись юго-западнее Донецка в результате продолжения позиционных боев на этом направлении. Из геолокационных снимков, опубликованных 22 марта, можно проследить, что российские войска недавно продвинулись в направлении южной Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Позиционные бои шли:

западнее Донецка возле Красногоровки и Георгиевки;

к юго-западу от Донецка вблизи Новомихайловки и Водяного

Отчитываются, что подразделения российского 255-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа) действуют вблизи Победы (юго-западнее Донецка).

Российские войска продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. За геолокационными кадрами, опубликованными 21 марта, части 394-го мотострелкового полка (127-я мотострелковая дивизия, 5-я ОВД, СВО) недавно отправились к западу от Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

В пятницу, 22 марта , продолжались позиционные бои:

юго-восточнее Великой Новоселки в районе Владимировки;

к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного

По сообщениям, в районе границы Донецко-Запорожской области действуют подразделения 14-й бригады спецназа РФ (ГРУ Генштаба РФ).

"Южная ось"

22 марта продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако никаких подтвержденных изменений в линии фронта на этом участке не было зафиксировано. Отчитывается, что подразделения российского 247-го полка воздушно-десантных (ВДВ) 7-й дивизии ВДВ действуют возле Вербового, а подразделения российской 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) действуют вблизи Роботиного.