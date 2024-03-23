ВСУ пытаются удерживать позиции в Херсонской области: карты ISW

Российские войска продвинулись близ Кременной, к западу от Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области. Украинские войска пытаются удерживать позиции в восточной (левобережной) Херсонской области, включая Крынки и в районе Антоновского моста. Позиционные бои идут на большинстве направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские войска подтвердили продвижение вблизи Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 22 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 21 марта, показывают, что российские силы недавно совершили перемещение к востоку от Тернов (к западу от Кременной).
Украинские и российские источники сообщают об активности боевых действий по разным направлениям:
Отчитываются, что возле Белогоровки действуют подразделения российской 123-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР"). Ситуация на Купянском направлении динамична, поскольку интенсивность ежедневных российских штурмов различна, но на Лиманском направлении российские силы постоянно совершают большое количество атак.
Заместитель командующего отметил, что украинские эксперты не заметили накопления российскими силами дополнительных сил на Купянском и Лиманском направлениях, и что российское командование только вводит в этот район новые силы для компенсации ежедневных потерь.
В пятницу, 22 марта, под Бахмутом продолжались позиционные бои, однако линия фронта на этом направлении осталась неизменной. Позиционные бои продолжались в разных направлениях:
Отчитываются, что на Бахмутском направлении действуют подразделения 6-й мотострелковой дивизии (3-й армейский корпус).
Российские войска продвинулись западнее Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 22 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 21 и 22 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись в районе Тоненького (к западу от Авдеевки).
Позиционные бои продолжались в разных направлениях:
Украинский военный, находящийся в районе Авдеевки, заявил, что состав и качество российских сил в этом районе свидетельствует о том, что российские силы продолжают отдавать предпочтение наступательным операциям на Авдеевском направлении.
Также 22 марта российские войска продвинулись юго-западнее Донецка в результате продолжения позиционных боев на этом направлении. Из геолокационных снимков, опубликованных 22 марта, можно проследить, что российские войска недавно продвинулись в направлении южной Новомихайловки (юго-западнее Донецка).
Позиционные бои шли:
Отчитываются, что подразделения российского 255-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа) действуют вблизи Победы (юго-западнее Донецка).
В пятницу, 22 марта , продолжались позиционные бои:
По сообщениям, в районе границы Донецко-Запорожской области действуют подразделения 14-й бригады спецназа РФ (ГРУ Генштаба РФ).
22 марта продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако никаких подтвержденных изменений в линии фронта на этом участке не было зафиксировано. Отчитывается, что подразделения российского 247-го полка воздушно-десантных (ВДВ) 7-й дивизии ВДВ действуют возле Вербового, а подразделения российской 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) действуют вблизи Роботиного.
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