ВСУ приблизились ко второй линии обороны россиян на юге, - ISW

Украинские войска приблизились ко второй линии обороны оккупантов в Запорожской области, еще больше расширив прорыв российских оборонительных линий в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 24 августа, видно, что украинские войска продвинулись дальше в направлении российских оборонительных рубежей к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Ряд российских военных и блогеров выражают обеспокоенность прорывом ВСУ оборонительных линий в Запорожской области и сходятся во мнении, что это критический момент на поле боя. Аналитики считают, что российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта.

Ключевые выводы ISW: