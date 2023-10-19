ВСУ не могут на всех направлениях сбивать баллистику: Игнат объяснил причины

Украинские военные не могут сбивать баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал" врага на всех направлениях. Главная причина этого - недостаточное количество средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он прокомментировал сегодняшнюю атаку россиян, в ходе которой оккупанты использовали, в частности, и баллистику.

"Что касается количества сбитых целей, то нужно понимать, что баллистика - это баллистика, чтобы ее сбить нужные средства, которых у нас, к сожалению, маловато. Нам нужны Patriot, которые справятся и с "Кинжалом", и с "Искандерами". Что и было продемонстрировано в Киевской области", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что украинская противовоздушная оборона усиливается западным вооружением, но пока не закрывает все направления от возможных атак врага.

Игнат призвал украинцев на фоне отопительного сезона особенно внимательно относиться к воздушным тревогам и находиться в укрытиях во время угрозы.

"Если мы не можем сбивать баллистику на том или ином направлении, то лучше в конце концов идти в укрытие. Средства противовоздушной обороны в Украине становятся больше западного образца. Но уменьшаются возможности старого советского парка зенитно-ракетных войск. Поэтому нужно время, чтобы партнеры нам поставили больше этих систем - и Patriot, и IRIS-T, и все остальное", - подчеркнул спикер.

Россияне атаковали Украину баллистикой

С вечера 18 октября до утра 19 октября оккупанты выпустили по Украине 17 воздушных целей, из них 9 дронов-камикадзе, а остальные - ракеты разных типов. В частности, оккупанты применили 5 баллистических "Исканеров", зенитную С-300, управляемую авиационную ракету Х-59 и еще одну крылатую ракету.

Силы ПВО сбили три "шахеда" и авиационную ракету Х-59. Под ударом врага находились Донецкая, Николаевская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.