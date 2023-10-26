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ВСУ минируют часть границы на севере Украины (фото, видео)

Фото: ВСУ минируют часть границы на севере Украины (t.me/KOS_ZSU)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают обустраивать оборонительные заграждения на границе на севере Украины. В частности, и пройдут наиболее угрожающие участки, как на границе с РФ, так и на границе с Беларусью.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы генерала Сергея Наева, КОС ВСУ.

"Мы работаем над увеличением минно-взрывных заграждений на всей протяженности государственной границы в Северной операционной зоне. Нам нет разницы, это государственная граница с республикой Беларусь, или с Российской Федерацией - это наши враги. Поэтому границу минуем плотно, везде, где есть угроза нападения противника, - сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Кроме того, как отмечают в КОС ВСУ, непосредственно на этом участке сейчас проходят мероприятия по повышению плотности минно-взрывных заграждений.

"Главная цель - сделать нашу государственную границу непроходимой для враждебных сил и наши саперы этим занимаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

 

Как добавил Наев, соответственно, минные поля защищают наши подразделения от наступательных действий врага.

Ситуация на севере Украины

По данным Генштаба на утро, в зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На днях Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО. Они прекрасная альтернатива высококачественным зенитным ракетам, на расход запаса которых при уничтожении целей расчитывает РФ. До этого, по ситуации с ДРГ спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

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