ВСУ на прошлой неделе освободили еще 1 кв. км вокруг Бахмута, - Маляр

"Бахмутское направление очень горячее. Это направление востока, где у нас есть продвижение еженедельно. Они постепенны, но уверены. Собственно это то, что больше всего врага донимает. По Бахмутскому направлению это напоминает несколько подков вокруг самого города Бахмута. И господствующие высоты, которые заняты, они похожи на такое полуокружение", - рассказала Маляр.

По северному флангу, по ее словам, враг атакует. Там россияне хотят отвоевать то, что заняли украинские бойцы.

"Борьба основная продолжается именно за это. По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение. На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр. И вместе это уже 44 кв. км, которые там освобождены", - добавила замминистра.

Маляр отметила, что эпицентром боев была Клещиевка.

"Действительно, борьба продолжается именно в этом населенном пункте. Ну и в районах Орехово-Василовки. Там тоже враг очень мощно сопротивляется. Но там продвигаемся мы", - рассказала она.

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Ситуация возле Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

Так, 27 августа российские войска продлили контратаки под Бахмутом, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Клещиевки.