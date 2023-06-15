ВСУ минометами "накрыли" позиции россиян, часть из них начала убегать через поле (видео)

По его словам, это результат работы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Залужный написал, что военные "накрывают" минометным огнем и артиллерией позиции противника.

На видео можно увидеть, как ВСУ наносят удары по окопам, где размещены россияне. После этого часть из них начала убегать через поле, а рядом с ними разрывались украинские снаряды.

Вражеские потери

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 15 июня, составили 580 оккупантов, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 217 910 военных.

Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия потеряла в войне против Украины в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.