У ВСУ успехи в районе Клещиевки, продолжаются тяжелые бои. Какая ситуация на фронте на утро

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал он.

Тактика врага

По словам спикера, противник оказывает мощное сопротивление и применяет резервы, несет огромные потери.

"Продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - добавил Ковалев.

В целом, по его словам, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях.

"Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавил он.

Ситуация возле Бахмута и на Бахмутском направлении

По данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись на трех направлениях в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута. Вчера генерал Александр Сырский заявил, что украинские военные смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления.

А днем ранее Сырский заявил, что украинские военные смогли продвинуться по фалангам Бахмутского направления. Там были уничтожены позиции оккупантов.