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ВСУ имеют успех под Бахмутом, враг из-за потерь перебрасывает новые подразделения, - Генштаб

Фото: военные ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины продвигаются на Бахмутском направлении и имеют успех в районе Клещиевки и Андреевки. В то же время российские оккупанты из-за значительных потерь перебрасывают на этот участок фронта дополнительные подразделения.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

По словам офицера, на Бахмутском направлении бойцы ВСУ продолжают наступательные действия южнее Бахмута.

"Имеют успех восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки", - отметил представитель Генштаба.

Российские захватчики при этом предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах, а также возле Васюковки, Богдановки и Хромового, добавил Ковальчук.

"Кроме того, из-за значительных потерь враг опрокидывает на это направление дополнительные подразделения", - рассказал он.

Бои в районе Бахмута

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем российских оккупантов. Также захватчики пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.

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