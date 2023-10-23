ВСУ имеют успех под Бахмутом, враг из-за потерь перебрасывает новые подразделения, - Генштаб

По словам офицера, на Бахмутском направлении бойцы ВСУ продолжают наступательные действия южнее Бахмута.

"Имеют успех восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки", - отметил представитель Генштаба.

Российские захватчики при этом предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах, а также возле Васюковки, Богдановки и Хромового, добавил Ковальчук.

"Кроме того, из-за значительных потерь враг опрокидывает на это направление дополнительные подразделения", - рассказал он.

Бои в районе Бахмута

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем российских оккупантов. Также захватчики пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.