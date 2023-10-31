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ВСУ имеют подтвержденный успех в районе Бахмута, - ISW

Фото: ВСУ продвинулись в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные вчера, 30 октября, продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Эксперты ISW отметили, что на геолоцированных кадрах, опубликованных 30 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-востоку от Курдюмовки, что в 10 км к юго-западу от Бахмута.

Дополнительные геолокированные кадры от 29 октября также показывают, что ВСУ силы незначительно продвинулись к западу от Работино в Запорожской области. В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута, а также на Мелитопольском направлении.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские официальные лица заявили, что правоохранительные органы подавили антисемитские беспорядки в Махачкале.
  • Беспорядки 29 октября в Дагестане подчеркивают растущую радикализацию и фракционность российского общества, возникшую в результате националистических идеологий, которые усилила война на Украине.
  • Российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения "Шторм-З", состоящие преимущественно из новобранцев, для лобовых атак под руководством пехоты.
  • Российские войска 30 октября провели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная и в районе Авдеевки.

Напомним, что с начала наступления россиян на Авдеевку ВСУ уничтожили уже шесть вражеских самолетов Су-25.

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