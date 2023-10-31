ВСУ имеют подтвержденный успех в районе Бахмута, - ISW

Украинские военные вчера, 30 октября, продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Эксперты ISW отметили, что на геолоцированных кадрах, опубликованных 30 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-востоку от Курдюмовки, что в 10 км к юго-западу от Бахмута.
Дополнительные геолокированные кадры от 29 октября также показывают, что ВСУ силы незначительно продвинулись к западу от Работино в Запорожской области. В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута, а также на Мелитопольском направлении.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, что с начала наступления россиян на Авдеевку ВСУ уничтожили уже шесть вражеских самолетов Су-25.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.