ВСУ имели успех под Покровском, оккупанты продвинулись на 4 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 5 февраля продолжили наземные атаки в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Российские войска наступали на северо-запад от Суджи в районе Свердликово и Малой Локни, а также на юго-запад от Суджи в районе Куриловки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наступательные операции в Харьковской области вдоль международной границы возле Казачьей Лопани и возле Волчанска 4 и 5 февраля, но не продвинулись.

Российский "военкор" рассказывал, что украинские войска контратаковали в Волчанске.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Войска РФ продолжали атаковать в направлении Кондрашовки и Дорошовки, возле Петропавловки, Песчаного и Новоосиново 4 и 5 февраля.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 5 февраля заявил, что российские захватчики оккупировали населенный пункт Западное (к северу от Купянска).

В Минобороны РФ 5 февраля заявили о захвате Новомлинска (к северо-востоку от Купянска), но в ISW оценивают, что россияне оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 31 января.

Российский блогер утверждал, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году в Новомлинске проживало около 15 человек.

Спикер украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, заявил, что оккупанты используют в пехотных штурмах этого района призывников и мобилизованных, некоторые из которых прошли всего 1-2 недели подготовки.

5 февраля войска РФ продолжили наступательные действия на Боровом направлении, но не продвинулись. Россияне атаковали возле Загрызово, Новой Кругляковки, Лозовой и Копанок 4 и 5 февраля.

5 февраля российские захватчики продолжили наступление на Лиманском направлении, но также не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Новолюбовки, Ямполевки, Колодезей, в районе Торского и Дибровы 4 и 5 февраля.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики 5 февраля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 5 февраля войска РФ наступали на Северск и возле Верхнекаменского.

Командир украинского подразделения, которое действовало на Северском направлении, заявил 5 февраля, что россияне ведут штурм и накапливают силы и личный состав в этом районе. Он отметил, что враг ведет штурмы днем и ночью, и в первую очередь наносит удары по позициям операторов беспилотников ВСУ.

Войска РФ 5 февраля продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись. 4 и 5 февраля оккупанты наступали в районе этого города, а также возле Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что оккупанты активизировались в северной части Часового Яра и пытаются продвинуться к центру города в районе стадиона "Авангард".

Также Запорожец отметил, что количество российских штурмов на Часовярском направлении выросло на 97% по сравнению с декабрем 2024 года. Он заявил, что россияне ведут фронтальный штурм в центре Часового Яра, и отметил, что враг использует вездеходы (квадроциклы) и мотоциклы, несмотря на грязь, а также оккупанты наносят удары из гражданской техники.

Недавно российские захватчики продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись по улицам Серова и Григория Сковороды на севере Торецка.

Войска РФ продолжали наступать в районе Торецка, на северной окраине этого города, и возле Щербиновки 4 и 5 февраля.

Как отметил Запорожец, количество российских штурмов на Торецком направлении выросло на 30% по сравнению с декабрем 2024 года, а российские захватчики все чаще ведут лобовой удар по Торецку.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 5 февраля показывают, что ВСУ недавно продвинулись на восток от Надеевки (на юго-запад от Покровска).

Вместе с тем на Покровском направлении фиксируется и продвижение российских оккупантов.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись в южную часть н.п. Серебряное (к юго-западу от Покровска) и, вероятно, захватили село. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 4 февраля оценил, что россияне, вероятно, оккупировали Серебряное.

Войска РФ продолжали наступать вблизи Калинового, Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Песчаного, Котлино, Удачного и Успеновки 4 и 5 января.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ провели контратаку на линии Серебряное - (село) Запорожье - Надеевка (все на юго-запад от Покровска).

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" сообщили, что российские оккупанты использовали технику для переброски штурмовых групп на передовые позиции к северу от Новоелизаветовки, и что украинские воины уничтожили 7 машин противника.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвинулись на 1,5 км вдоль железнодорожного пути от Котлино до Покровска, немного продвинулись на северо-восток от Удачного, и что ВДВ РФ укрепили позиции вблизи Серебряного и села Запорожье Покровского района.

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись на запад от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 4 февраля, показывают, что оккупанты продвинулись в поле к юго-западу от Дачного.

Войска РФ наступали вблизи Успеновки, Андреевки, Дачного, Улаклов, Константинополя, Разлива и Зеленовки 4 и 5 января.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в центр Дачного, и что бои за село продолжаются. Также блогеры рассказывали, что войска РФ также продвинулись к трассе Т-0515 Константинополь - Андреевка - Покровск к северо-западу от Петропавловки, и к северо-восточной окраине Андреевки.

Представитель украинской бригады, которая действует на Кураховском направлении, 5 февраля заявил, что ситуация в районе Дачного остается очень напряженной, и что оккупанты используют на этом направлении разведывательные, ориентированные и волоконно-оптические беспилотники.

Он также сказал, что на Кураховском направлении российские захватчики ежедневно теряют до взвода пехоты и используют в этом районе меньше бронетехники.

Войска РФ продолжали наступать к западу от Большой Новоселки вблизи Новоселки 4 и 5 января, но не продвинулись.

"Южная ось"

Российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области 5 февраля, но не продвинулись. Войска РФ наступали возле Новоданиловки и Малой Токмачки 4 и 5 февраля.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 5 февраля в оккупированной части Запорожской области украинские защитники нанесли удары по российскому ЗРК "Бук" в неуточненном месте.

5 февраля спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отложило запланированную ротацию персонала своей миссии на оккупированной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны РФ по ротации.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Херсонском направлении 5 февраля.

5 февраля Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что за минувшие сутки на юге страны украинские защитники уничтожили 2 российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 5 терминалов Starlink, которыми управляли российские захватчики.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 5 февраля информировали, что с начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что на Покровском направлении ситуация остается "самой горячей".