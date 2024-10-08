ВСУ имели успех возле Коренево, а враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Сообщается, что 6 и 7 октября украинские войска продолжали штурмовые действия в Глушковском районе Курской области, включая южный район Глушково возле Веселого, но продвижение не фиксировалось.

ВСУ недавно продвинулись в рамках основного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 6 октября показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Обуховки (к югу от Коренево).

Сообщается, что ВСУ атаковали вблизи Обуховки, Кремяного, Любимовки, Плехово и Камышевки 6 и 7 октября.

Войска РФ недавно продвинулись в рамках основного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 7 октября показывают, что российские войска продвинулись в пределах Любимовки.

Российские источники ISW также утверждали, что якобы продолжаются бои к югу от Корнево вблизи Успеновки и к востоку от Корнево около Кремяного.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах центральной части Волчанска, хотя это "по всей вероятности в течение последней недели", говорится в отчете аналитиков.

Российские "военкоры" заявили 7 октября, что войска РФ будто бы захватили Волчанский агрегатный завод, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские оккупанты продолжали наступать вблизи Волчанска, Тихого и Старицы 6 и 7 октября.

7 октября спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев заявил, что россияне в течение последней недели обстреляли Волчанск в общей сложности из более 100 БТРов, и атаковали большим количеством личного состава.

По словам Саранцева, оккупанты за последнюю неделю усилили действия тактической авиации и беспилотников на Харьковском направлении.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Сватово во время атак вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 7 октября.

Украинский военный наблюдатель заявил, что оккупанты захватили Мясожаровку (к западу от Сватово).

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись восточнее Колесниковки и Кругляковки, хотя в ISW не наблюдали доказательств.

Российские захватчики наступали около Синьковки, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиновое, Степной Новоселовки, Вишневого, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Грековки, Заречного, в районе Серебрянского лесничества и возле Дибровы 6 и 7 октября.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ Анастасия Бобовникова заявила, что оккупанты проводят около десятка пехотных штурмов в сутки с использованием 3-4 человек личного состава на Луганском направлении, и лишь изредка пытаются вести механизированные штурмы.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты продолжали штурм к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки 6 и 7 октября, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ Анастасия Бобовникова заявила, что захватчики ведут боевые действия на Северском направлении.

6 и 7 октября войска РФ продолжали наступление в районе самого Часового Яра и южнее этого города в районе Белой Горы и Ступочек, но никаких подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

По словам Бобовниковой, возле Часового Яра враг ведет штурм пехотой без бронетехники.

Войска РФ продолжали наступательные действия около Торецка, в районе Дилиевки, Нью-Йорка, Нелиповки и в направлении Щербиновки 6 и 7 октября, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись по улицам Рудничной и Торговой в центре Торецка, и приближаются к шахте "Центральная" в центре Торецка, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Сообщается, что русские захватчики оккупировали Цукурино (юго-восточнее Покровска).

Украинские военные наблюдатели заявили 6 октября, что войска РФ оттеснили ВСУ от птицефабрики в восточной части н.п. Цукурино и захватили остальную часть села.

В Минобороны РФ рассказали о захвате Гродовки (восточнее Покровска), однако в ISW не наблюдали подтверждения того, что россияне действуют в северном или восточном районах этого населенного пункта.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ захватили Желанное Второе, и продвинулись в районе Новогродовки, Лисовки и в районе Сельдево, Новоселидовки, Измайловки, Горняка и Невского. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ также продолжали наступательные действия в районах Новотроицкого, Луча, Новоторецкого, Мирнограда, Лисовки и Крутого Яра, в направлении Петровки, у Новогродовки, Николаевки, Сельдево, Новоселидовки, Горняка, Цукурино и Желанное Второе 6 и 7 октября.

Сообщается, что российские оккупанты продвинулись к западу от Донецка.

Украинские и российские источники заявили, что войска РФ захватили половину Максимилиановки, что указывает на то, что россияне, вероятно, продвинулись в центральную часть населенного пункта, говорится в отчете.

Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что путинские войска захватили западную окраину н.п. Острое, и продвигаются к Островскому железнодорожному полотну и к северу от Максимилиановки, хотя в ISW не нашли подтверждения.

6 и 7 октября оккупанты продолжали наступательные действия в районе Острого, Островского, Георгиевки и по направлению Александровки.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись юго-западнее Донецка. Геолокационные кадры от 7 октября показывают, что оккупанты продвинулись к западной части н.п. Золотая Нива во время усиленного механизированного штурма.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвигаются к Богоявленке (к северу от Угледара).

6-7 октября оккупанты наступали в районе Константиновки, Богоявленки, Золотой Нивы и в направлении Ясной Поляны.

Российский блогер рассказывал, что ВСУ контратаковали под Екатериновкой.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали об атаках в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 7 октября.

"Южная ось"

Российские источники ISW сообщали, что оперативный темп на южной линии фронта в районе Каменского Запорожской области усиливается после длительного оперативного затишья после контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Геолокационные кадры от 6 октября показывают, что войска РФ незначительно продвинулись вблизи Каменского и Плавного на восточном берегу Каховского водохранилища, как сообщается, между 6 и 7 октября.

Несколько российских блогеров заявили 6 октября, что путинские войска контратаковали после того, как ВСУ будто бы неудачно попытались прорваться вблизи Каменского.

Также российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись к позициям севернее высохших участков Каховского водохранилища непосредственно к западу от Каменского, и вошли в район к западу от Каменского.

Как говорится в отчете, один российский источник утверждал, что как российские, так и украинские силы разворачивают резервы в Каменском районе, хотя в ISW не могут независимо проверить это утверждение.

"Продвижение России остается тактическим, и остается непонятным, как будут развиваться операции в западной части Запорожской области", - пишут эксперты Института изучения войны.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 7 октября оккупанты атаковали вблизи Работино.

Российский источник утверждает, что российские подразделения выводят из строя системы Starlink украинских войск на Запорожском направлении, а авиация РФ наносит удары бомбами бомбы ФАБ-1500 по позициям ВСУ вблизи Орехова.

В Генштабе ВСУ 6 и 7 октября сообщали, что украинские защитники отразили российские атаки на неопределенных участках Херсонского направления, вероятно, речь идет о районах на левобережье Херсонской области, говорится в отчете ISW.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 октября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Добавим, по словам пресс-секретаря ОТУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, российские кафиры зашли на восточную окраину Торецка, и бои ведутся буквально за каждый подъезд.