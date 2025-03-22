ВСУ имели успех в Белгородской области, агрессор давит на Сумщине и на Донбассе: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ продолжали атаковать ограниченные украинские позиции в Курской области, хотя продвижение россиян в регионе в последние дни замедлилось.

Российские "военкоры" недавно отметили, что интенсивные украинские удары HIMARS затрудняют попытки путинских войск оттеснить Силы обороны Украины с их позиций к югу от Суджи.

Российские оккупанты продвинулись на севере Сумской области. Кадры, опубликованные 12 и которые были геолокализованы 20 марта, показывают, что войска РФ продвинулись на запад от Журавки, но этого продвижения не произошло в течение последней недели, отмечают в ISW.

21 марта российские захватчики продолжали наступать на Басовку. Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют возле Юнаковки (к югу от Басовки).

Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись в западной части Белгородской области. 20 марта российский "военкор" опубликовал карту, которая подтверждает, что ВСУ продвинулись в полях к юго-западу от Демидовки.

В отчете ISW также представлены неподтвержденные утверждения от российских блогеров о том, что ВСУ продвинулись и закрепляют позиции в окрестностях Демидовки и Прилесья (к югу от Демидовки).

Российские "военкоры" утверждали, что небольшие группы пехоты ВСУ атакуют возле Демидовки, Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья.

Спутниковые снимки Maxar, собранные 21 марта, показывают, что украинские беспилотники повредили склад боеприпасов и оружия на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области.

Украинские войска нанесли удар по авиабазе "Энгельс" в ночь на 20 марта, а руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что удар уничтожил большое количество российских крылатых ракет Х-101.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

21 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. 20 и 21 марта войска РФ атаковали возле Глубокого и Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Как показывают опубликованные 21 марта геолокационные кадры, войска РФ продвинулись в южной части Двуречной (северо-восточнее Купянска).

20 и 21 марта российские оккупанты наступали в районе Малой Шапковки, Кондрашовки, Лимана Первого и Двуречной, в направлении Петропавловки и в районе Песчаного.

21 марта в ОСГВ "Хортица" сообщили, что утром 20 марта украинские войска отразили на Купянском направлении усиленный механизированный штурм врага, и уничтожили 2 танка, 2 БМП и 1 БТР захватчиков.

21 марта войска РФ продолжили наступать на Боровом направлении, но продвинуться не смогли. Российские оккупанты атаковали в районе Кругляковки, Загрызово, Копанки, Надежды, в направлении Новомихайловки и Катериновки 20 и 21 марта.

21 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. 20 и 21 марта войска РФ атаковали в районе Ямполевки, Заречного, Ивановки, в направлении Зеленой Долины, Нового и в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

21 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвинуться не смогли. 20 и 21 марта войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Представитель украинской бригады, которая действует на Северском направлении, заявил, что российские оккупанты наступают здесь небольшими группами пехоты с мотоциклами и гражданской техникой.

Также спикер отметил, что российские командиры перед выполнением боевых задач говорят своим солдатам покупать эти машины за собственные средства или пройти 5-10 км до линии соприкосновения. Он добавил, что враг сначала бросает в атаки пожилых, раненых и инвалидов, а затем посылает лучше обученную пехоту атаковать следующими волнами.

21 марта войска РФ продолжали наступать в направлении Часового Яра, но не продвинулись. 20 и 21 марта российские захватчики атаковали у самого Часового Яра, возле Миньковки, Ступочек, Делиевки, Предтечино и в направлении Александро-Шултино.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 20 марта, показывают, что войска РФ продвигались по улицам Энгельса и Михаила Грушевского в центре Торецка.

20 и 21 марта российские захватчики атаковали возле самого Торецка, возле Дачного, Дружбы и Пантелеймоновки.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 20 марта указывают на то, что россияне продвинулись в пределах юго-западной части Тарасовки (к востоку от Покровска) и восточной части Шевченко (к югу от Покровска).

Российские захватчики атаковали под самым Покровском, возле н.п. Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, вблизи Лисовки, в районе Зверево, Котлино, Удачного, Преображенки, Надеевки, села Запорожье, Богдановки и в направлении Муравки и Котляровки 20 и 21 марта.

Российские "военкоры" утверждают, что Силы обороны контратаковали возле Успеновки и Преображенки.

21 марта войска РФ продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали в районе Андреевки, Константинополя, Алексеевки и Разлива 20 и 21 марта.

21 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Большой Новоселки, но продвинуться не смогли. 20 и 21 марта войска РФ атаковали вблизи Новоселки, Шевченко, Вольного Поля и Днепроэнергии.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали к югу от Веселого и вблизи Новодаровки, а также возле Вольного Поля.

"Южная ось"

21 марта войска РФ продолжили атаки на западе Запорожской области, но продвинуться здесь не смогли.

20 и 21 марта российские оккупанты наступали на северо-запад от Работино возле Лобкового, Степного, Малых Щербаков и Щербаков.

Спикер ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что Ореховское направление является самым активным на юге Украины, и что российские захватчики совершили 150 штурмов в этом районе с "начала весны".

Также Волошин заявил, что враг пытается продвинуться в зону артиллерийского обстрела восточных и южных окраин города Запорожье, и на основные логистические маршруты ВСУ между городом Запорожье и восточной частью Украины.

21 марта войска РФ наступали на Херсонском направлении, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

В Генеральном штабе ВСУ в вечернем отчете 21 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты интенсивно атаковали на Покровском направлении, где украинские защитники с начала суток ликвидировали 89 захватчиков и ранили еще 77.