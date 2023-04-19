В Генштабе сделали заявление о 30 тысячах грн доплаты военным: не занимайтесь популизмом

Генштаб призвал не манипулировать темой по доплатам военнослужащим. Также просят не заниматься популизмом, а сосредоточиться на обороне Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генштаб ВСУ.
"Солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка. Каждый день обороны Украины - дается нам очень высокой ценой", - говорится в сообщении.
Поэтому дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами.
Отмечается, что 100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на передовой.
При этом 30 тысяч выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не принимающих непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.
Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.
"Убеждены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем", - добавили в Генштабе.
Напомним, что 10 апреля Верховная рада приняла решение о возвращении военным доплат в 30 тысяч грн. Как сообщалось, деньги военным должны быть направлены путем ограничения зарплат топ-чиновников.
Добавим, как впоследствии заявил глава Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, принятая Радой поправка о возврате надбавки в 30 тысяч грн всем военным не гарантирует выплат. Поскольку в бюджете нет на это средств.
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