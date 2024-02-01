ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов. Генштаб назвал потери России в сутки

Общие потери россиян в войне в Украине составляют:
личного состава - около 386 230 (+1000) человек,
танков - 6322 (+12) единиц,
боевых бронированных машин - 11773 (+16) единиц,
артиллерийских систем - 9228 (+33) единиц,
РСЗО - 976 (+2) единиц,
средства ПВО - 663 (+0) единиц,
самолетов - 332 (+0) единиц,
вертолетов - 324 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7136 (+36),
крылатые ракеты - 1847 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) единиц,
подводные лодки - 1 (+0) единиц,
автомобильной техники и автоцистерн - 12267 (+36) единиц,
специальная техника - 1462 (+10).
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили девять атак россиян на Лиманском направлении. Кроме того, ВСУ продолжили мероприятия по расширению плацдарма в Херсонском направлении. Авиация ударила по 15 районам сосредоточения личного состава противника.