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ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов. Генштаб назвал потери России в сутки

Иллюстративное фото: русские оккупанты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали одну тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне в Украине 386 230 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие потери россиян в войне в Украине составляют:

  • личного состава - около 386 230 (+1000) человек,
  • танков - 6322 (+12) единиц,
  • боевых бронированных машин - 11773 (+16) единиц,
  • артиллерийских систем - 9228 (+33) единиц,
  • РСЗО - 976 (+2) единиц,
  • средства ПВО - 663 (+0) единиц,
  • самолетов - 332 (+0) единиц,
  • вертолетов - 324 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7136 (+36),
  • крылатые ракеты - 1847 (+1),
  • корабли /катера - 23 (+0) единиц,
  • подводные лодки - 1 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12267 (+36) единиц,
  • специальная техника - 1462 (+10).

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили девять атак россиян на Лиманском направлении. Кроме того, ВСУ продолжили мероприятия по расширению плацдарма в Херсонском направлении. Авиация ударила по 15 районам сосредоточения личного состава противника.

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Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна России против Украины