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ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов и 38 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне против Украины превысили 239 тысяч военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 российских захватчиков. А также уничтожили 38 вражеских артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 16 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 239010 (+710) человек ликвидировано;
  • танков - 4119 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 8051 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 4542 (+38) ед;
  • РСЗО - 689 (+4) ед;
  • средства ПВО - 428 ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 310 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3839 (+11);
  • крылатые ракеты - 1273 ед;
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7086 (+27) ед;
  • специальная техника - 677 ед.

Потери России в Украине

Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

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