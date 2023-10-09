ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали еще 350 российских оккупантов, таким образом потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 282630 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили 2 танка, 3 ББМ и 1 средство ПВО врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:
Как указывается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений. Украинские военные продолжают обороняться на востоке и юге страны, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника.
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