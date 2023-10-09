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ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали еще 350 российских оккупантов, таким образом потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения уже составили около 282630 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили 2 танка, 3 ББМ и 1 средство ПВО врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 282630 (+350) человек ликвидировано;
  • танков - 4823 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9126 (+3) ед.;
  • артиллерийских систем - 6706 (+1)  ед.;
  • РСЗО - 808 ед.;
  • средства ПВО - 543 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5190 ед.;
  • крылатые ракеты - 1530 ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9113 (+2) ед.;
  • специальная техника - 959 ед.

Ситуация на фронте 9 октября

Как указывается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений. Украинские военные продолжают обороняться на востоке и юге страны, наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника.

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