ВСУ ликвидировали более 180 россиян возле Покровска: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

С начала суток произошло 195 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 74 авиационных удара, применив 109 управляемых авиационных бомб, 1123 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4800 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронтах

Пять штурмовых действий противника в районе Волчанска остановили украинцы на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник 26 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки; сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении враг 32 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Колодязи, Мирное, Ямполовка и в направлениях Новосергиевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григорьевки. Сейчас продолжаются 3 боестолкновения.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Предтечино.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецка и в направлениях Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки. Сейчас продолжаются 2 боестолкновения.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 57 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлениях Малиновки и Новоалександровки.

12 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Враг нанес авиационные удары по районам таких населенных пунктов, как Яблоновка, Заря, Новооленовка, Гродовка, Покровск, Чунишино, Новосергиевка, Новониколаевка, Алексеевка.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 298 оккупантов, 183 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили 14 единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, пять бронированных машин пехоты, три квадроцикла, пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одно средство РЭБ и миномет противника. Также значительно повреждены 4 единицы автомобильной техники, два мотоцикла, гаубица и две пушки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое, четыре боевых столкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг проводил девять штурмовых действий в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и в сторону Свободного Поля. Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения, противник пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Щербаки, Лобково и Каменское.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Восемнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 349 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня, нанес 20 авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы.