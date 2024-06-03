ВСУ в Курской области FPV-дронами разгромили колонну россиян (видео)

Первоначально враждебную цель в Курской области заметил дрон-разведчик, с помощью которого на авто были приведены FPV-дроны. Удар был нанесен по классической схеме: по машинам в голове и хвосте колонны в первую очередь.

Однако такая тактика хорошо действует только на узких дорогах, ведь не позволяет автомобилям съехать и убежать из зоны поражения.

По предварительным данным авторами видео являются подразделения "Малибу" 53-й отдельной механизированной бригады и "Крылья в ад" 103 ОБРТРО. Дата съемки и непосредственные координаты неизвестны.

Но, как пишет Defence Express, их можно определить с помощью геолокации. Вероятно, место обстрела было всего в 2,5 км от Украины в районе российских населенных пунктов Свердликово и Лебедевка.

Разбиение русской колонны в Курской области



Недавно у нашей государственной границы на границе Сумщины произошла очень странная ситуация – сдуру российская колонна грузового транспорта выкатилась в поле.

Без цели, потому что у русских вояк-камикадзе есть только путь. Путь к смерти.



Воины… pic.twitter.com/6fIWGY65mz — Serhii Sternenko (@sternenko) Июнь 3, 2024

Ситуация на фронте

С начала мая Россия начала свое наступление в Харьковской области. Именно поэтому там больше всего на том направлении.

По данным на утро 3 июня, ВСУ ликвидировали уже около 511 130 российских захватчиков.

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