ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска продолжали локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере семь российских атак на Купянском направлении вблизи Синьковки, Петропавловки и Новоселовского; и по меньшей мере пять российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества.

Начальник службы связей с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что плохая погода, включая ледяной дождь и минусовые температуры, привела к снижению числа российских атак на Купянском и Лиманском направлениях 9 декабря.

Российские источники утверждали, что украинские войска провели наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 декабря и недавно добились успехов.

Министерство обороны России утверждало, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки, Торского и Серебрянского лесничества 9 и 10 декабря.

Операция №2 - Донецкая область

ISW сообщает, что российские войска провели наземные атаки северо-восточнее Бахмута 10 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Веселого.

Российские войска продолжили наступательные действия западнее и южнее Бахмута 10 декабря и недавно добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 10 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Хромового.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска продвинулись севернее и юго-восточнее Богдановки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска ввели дополнительную живую силу, включая элементы 200-й мотострелковой бригады и неуказанные подразделения ВДВ, в бой в направлении Часового Яра.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 14 российских атак вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Клещиевки и Пивничного.

ISW обнаружил, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 10 декабря и недавно подтвердили наступление. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к востоку от Степового.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 39 российских атак к востоку от Новобахмутовки, вблизи Степового, Авдеевки и Первомайского; к югу от Тоненького и Северного.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские войска постоянно атакуют и наносят удары по украинским позициям вблизи Авдеевки независимо от погодных условий.

Как сообщает ISW, российские войска продолжили атаки западнее и юго-западнее Донецка 10 декабря и недавно подтвердили продвижение.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 14 российских атак вблизи Марьинки, Победы, Новомихайловки и юго-восточнее Угледара.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Марьинки и Победы.

"Южная ось"

По словам ISW, российские войска продолжили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей 10 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отразили украинскую атаку близ Новодонецкого.

ISW обнаружил, что российские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 10 декабря и, как сообщается, добились неподтвержденных успехов.

По сообщениям украинского Генштаба, украинские войска отразили три российские атаки к западу от Работино и близ Новопокровки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку к северу от Новопрокоповки, а известный российский блогер заявил, что украинские силы безуспешно атаковали близ Работино и Вербового.

Украинские войска продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области 10 декабря.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска сохраняют позиции на левом берегу реки Днепр и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (к юго-западу от города Херсон), хотя ISW оценивает, что украинские силы уже контролируют весь остров