ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова.

На геолокационных записях, опубликованных 24 июня, показано, как украинские силы ведут огонь из стрелкового оружия по российским захватчикам в северо-восточной части Волчанска, что указывает на то, что украинцы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлибороба.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, также показывают, что украинские силы восстановили позиции в центре Старицы.

Операция №2 - Луганская область

24 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские войска наступали:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

юго-восточнее Купянска близ Песчаного и Стельмаховки;

к западу от Сватово вблизи Копанки;

северо-западнее Кременной близ Грековки, Макеевки, Невского;

к западу от Кременной вблизи Торского;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как захватчики из российского 119-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-й гвардейской дивизии ВДВ) устанавливают флаг РФ на юго-востоке Раздолевки.

Бои продолжались:

восточнее Северского возле Верхнекаменского;

к северо-востоку от Северска близ Белогоровки;

к югу от Северска возле Раздоловки и Выемки.

24 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Бои продолжались вблизи Часова Яра в микрорайоне Канал, к западу от Часова Яра возле Ивановского и севернее Калиновки.

Российские силы недавно продвинулись на Торецком направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Дружбы (к северо-востоку от Торецка).

24 июня российские войска продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Бои продолжались юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

В районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

"Южная ось"

24 июня российские войска продолжали наступательные операции вблизи Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

Российские источники утверждали, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино), но отмечали, что ситуация на линии фронта не изменилась на западе Запорожской области.

Продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области под Крынками.

Российский блогер утверждал, что российские войска захватили контроль над неопределенными островами в дельте реки Днепр после ведения «кровавых боев», но признал, что небольшие группы украинской пехоты контратакуют и имеют преимущество в операциях беспилотников на Херсонском направлении.