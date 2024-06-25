ВСУ контратаковали в Волчанске, россияне продвинулись по двум направлениям: карты ISW

Украинские силы контратаковали россиян и восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Россияне продвинулись на Северском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) .
Украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова.
На геолокационных записях, опубликованных 24 июня, показано, как украинские силы ведут огонь из стрелкового оружия по российским захватчикам в северо-восточной части Волчанска, что указывает на то, что украинцы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлибороба.
Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, также показывают, что украинские силы восстановили позиции в центре Старицы.
24 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российские войска наступали:
Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении.
Геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как захватчики из российского 119-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-й гвардейской дивизии ВДВ) устанавливают флаг РФ на юго-востоке Раздолевки.
Бои продолжались:
24 июня российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
Бои продолжались вблизи Часова Яра в микрорайоне Канал, к западу от Часова Яра возле Ивановского и севернее Калиновки.
Российские силы недавно продвинулись на Торецком направлении.
Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Дружбы (к северо-востоку от Торецка).
24 июня российские войска продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Бои продолжались юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.
В районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
24 июня российские войска продолжали наступательные операции вблизи Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).
Российские источники утверждали, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино), но отмечали, что ситуация на линии фронта не изменилась на западе Запорожской области.
Продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области под Крынками.
Российский блогер утверждал, что российские войска захватили контроль над неопределенными островами в дельте реки Днепр после ведения «кровавых боев», но признал, что небольшие группы украинской пехоты контратакуют и имеют преимущество в операциях беспилотников на Херсонском направлении.
Согласно последней сводке Генштаба, на фронте в течение суток 24 июня и по состоянию на вечер было зафиксировано 135 боевых столкновений. Самая жаркая обстановка сегодня в течение дня оставалась на Покровском направлении. Враг не оставлял попыток прорвать оборону и совершил 45 атак.
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