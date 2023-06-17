ВСУ в Херсонской области уничтожили два российских беспилотника

"17 июня 2023 года в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два беспилотника", - говорится в сообщении.

В частности, ВСУ уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10" и ударный беспилотник "Ланцет".

Что за беспилотники

Беспилотник "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности.

Беспилотник "Ланцет" предназначен для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности, определения степени нанесенного ущерба, выявления взрывных устройств, сбрасывания грузов, пограничного контроля и корректировки огня.

Херсонская область

С начала российского вторжения в Украину территория региона находится под постоянными ударами россиян. В начале марта ВСУ потеряли контроль над городом Херсон, при этом российские войска оккупировали практически всю территорию области. В начале ноября ВСУ деоккупировали правобережную часть Херсонской области с Херсоном.

Однако левый берег региона до сих пор находится под российской оккупацией. Именно с этой территории россияне практически ежедневно запускают беспилотники для разведки.

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