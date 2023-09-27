ВСУ готовят поле новой битвы. Где именно и как скоро окружат Бахмут: обзор фронта

При подготовке материала использовались: аналитика Института изучения войны (ISW) и проекта DeepState, интервью начальника ГУР Кирилла Буданова The War Zone, интервью командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского CNN, сводки Генштаба, данные британской разведки, заявление президента Владимира Зеленского и комментарии военных экспертов РБК-Украина.

Лимано-Купянская ось. Затишье перед бурей?

Летняя наступательная компания россиян по линии Купянск-Лиман провалилась. С середины сентября здесь относительное затишье, но вряд ли оно сохранится надолго.

За лето оккупантам в районе Купянска удалось занять Масютовку, в результате фронт сместился к окраинам села Синьковка. Прибывшее подкрепление не дало попыткам РФ превратиться в нечто большее.

Южнее враг занял станцию Куземовка и часть Новоселовского. В районе Новоегоровки бросал в бой большое число пехоты и техники, но во всех случаях переброска дополнительных сил остановила продвижение. Как и в Серебрянском лесу под Лиманом, который враг штурмует на протяжении всего 2023 года. Хотя здесь он выполнил две задачи – создал буферную зону для Кременной и с трех сторон подошел к нашим силам в Белогоровке.

Лимано-Купянская ось пока стабильна, но российское наступление может возобновиться в любой момент (фото deepstatemap.live)

На сегодня ситуация стабильная, вражеские войска усиливают артиллерийские обстрелы. По мнению аналитиков, без наращивания личного состава и быстрого пополнения у них практически нет шансов на стратегический успех. Как говорит начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, прямо сейчас они собирают силы для новых атак.

"Новые кадры собираются из тех, кого удалось собрать. О высоком качестве говорить не приходится", – отметил он.

На Лимано-Купянской оси завершается подготовка вновь сформированной 25-й армии РФ и штурмовых отрядов, которые будут бросать на прорыв украинской обороны. Военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев обращает внимание на публикации российских оппозиционных каналов. Они пишут о том, что Владимир Путин до октября не хочет слышать плохих новостей с фронта.

"Понятно почему, 7 октября у него день рождения, и ему нужны хоть какие-то хорошие новости. Скорее всего, мы в ближайшее время увидим серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении. Кстати, наступление планировалось на 26-27 сентября, украинская разведка косвенно подтверждала, что враг готовится идти вперед. Есть информация о том, что россияне делают проходы в своих минных полях и подтягивают технику ближе к линии боевого столкновения. Если бы армия находилась в обороне, они не стали бы перебрасывать БМП и танки ближе к фронту. А так похоже, что создается "бронекулак", чтобы оттеснять наши Силы обороны", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Бахмут все ближе. Но до окружения далеко

В сентябре Вооруженные силы Украины взяли под контроль Андреевку и Клещиевку – два ключевых села южнее Бахмута. А сейчас продолжают вытеснять противника на восток за железную дорогу. Вероятно, следующим по-настоящему серьезным препятствием станут позиции вдоль трассы Т0513 между оккупированными Бахмутом и Горловкой. Это один из важных логистических маршрутов россиян, но не единственный.

По словам Ильи Евлаша, враг пытается отбить позиции в районе Клещиевки и Андреевки, но наши войска отражают атаки, закрепляются и продолжают наступать на южном фланге. Он подтверждает очередные успехи и говорит, что трасса Бахмут-Горловка уже частично под огневым контролем.

"Мы уже можем до нее добивать, это трасса… которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА", – заявил он, а позже добавил, что под Бахмутом за неделю удалось освободить еще 2 квадратных километра территории.

Под Бахмутом снова успехи, но до окружения города еще далеко (фото deepstatemap.live)

Эксперт Владислав Селезнев констатирует: продвижение дается тяжело, ведь у врага тотальное превосходство в авиационном компоненте. Тем не менее, его логистика частично под нашим огневым контролем и это хорошая новость. Хотя до того, как российский гарнизон в Бахмуте останется без обеспечения, еще далеко. Как и до блокирования города. Давать какие-то прогнозы о сроках вряд ли уместно.

"Мы не знаем, хватит ли нам ресурсов, чтобы дальше продавливать россиян, оттесняя на восток и создавая предпосылки для оперативного окружения Бахмута. В открытых источниках информации о возможностях украинской армии на этом участке нет. Мы знаем, что здесь сосредоточены около 52 000 военных РФ. Мы их постепенно выбиваем, но я считаю, пока у них достаточно ресурсов, чтобы замедлить наше движение на восток", – отметил он.

На днях начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, как Украина будет возвращаться в Бахмут. По его словам, освобождение Клещиевки обеспечило контроль над господствующими высотами, дальше будет перекрытие путей снабжения и после полного окружения войска войдут в город. Лобового штурма не будет точно.

Если посмотреть на карту боевых действий, то для окружения еще предстоит проделать большую работу. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, до того, как физически перерезать трассу Бахмут-Горловка, нужно освободить небольшую агломерацию возле Курдюмовки, южнее вышеуказанных населенных пунктов.

"Огневой контроль – это хорошо, но мы будем физически перерезать дорогу. До нее нужно пройти от 2 до 3 км по российским позициям в низине. После того, как россияне закончат суицидальные атаки на Андреевку и Клещиевку, начнется движение Сил обороны в сторону Т0513. А после установления полного контроля над трассой будет решаться вопрос Зайцево и не только", – рассказал он в беседе с изданием.

Он также допускает, что россияне в попытке остановить наступление могут перебросить силы с северного фланга на южный. В таком случае там их оборона будет ослаблена, что поможет окружению Бахмута с севера. При этом эксперт подчеркивает: говорить об окружении можно лишь после того, как россиян отрежут от всех дорог.

"Если хотя бы одна трасса будет работать, даже под огневым контролем, это не окружение. И речь идет не только об основных трассах на Дебальцево и Первомайск, а и о дорогах через Бахмутское, Покровское и так далее. Здесь стоит вспомнить, когда мы были в обороне, до последнего сражались и держали под контролем дорогу Т0504 (на Константиновку, – ред.) и Т0506 через Хромово. И когда противнику удавалось взять дорогу под огневой контроль, мы доезжали до определенной локации по Т0506, сворачивали на полевые дороги и добирались до главной из почти окруженного Бахмута", – объяснил Коваленко.

Южный фронт. Движение продолжается, зона контроля расширяется

На Запорожском участке армия почти ежедневно добивается небольших успехов. Судя по картам DeepState, освобожденная территория увеличивается после каждого обновления. Силы обороны продолжают вбивать клин между селами Новопрокоповка и Вербовое, бои ведутся на окраинах обоих населенных пунктов.

Судя по карте, Силы обороны ежедневно добиваются успехов на линии Работино-Вербовое (фото deepstatemap.live)

На днях в интервью CNN командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил о прорыве возле Вербового. При этом признал, что продвижение идет медленнее, чем ожидалось, и точно не как в кино о Второй мировой войне.

"На левом фланге у нас есть прорыв, и мы продолжаем двигаться дальше… Главное не потерять инициативу", - отметил он.

Прорыв возле Вербового носит тактический характер и вряд ли коренным образом изменит ситуацию. Россияне перебросили сюда резервы по меньшей мере четырех дивизий ВДВ, и эти силы пытаются атаковать с флангов, объясняет эксперт Владислав Селезнев.

"Скорее всего, штаб Тарнавского реализует тактику постепенного перемалывания вражеских ресурсов. То есть наша армия систематически уничтожает их артиллерию, бронетехнику и личный состав. Что будет дальше? Я уверен, что пока мы изрядно не покромсаем подразделения, которые сменили тех, кто держал оборону на "линии Суровикина", вряд ли появится возможность активно двигаться вперед. Думаю, в ближайшее время мы сосредоточимся на уничтожении их боевого потенциала", ­– рассказал он РБК-Украина.

Согласно сводкам Генерального штаба, продолжаются бои на встречных курсах, тем не менее украинские войска теснят противника и закрепляются на новых рубежах. По словам спикера Сил обороны Таврийского направления Александра Штупуна, ежедневно удается преодолевать от 50 до 100 м, нанося врагу тяжелые потери.

По мнению Александра Коваленко, пока рано говорить о близкой кульминации контрнаступления на юге. Помимо Вербового и Новопрокоповки есть успехи в направлении сел Новофедоровка и Копани, и каждый из них приближает прорыв второй линии обороны РФ.

"Основная цель – выйти на Токмак по трассе Т0408, конечно, по пути освободив Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку. Контроль над логистической артерией 0408 позволит выйти на северные ворота в Токмак. Далее могут быть разные варианты от окружения до деоккупации города. Для нас лучше, чтобы россияне отступили, потому что окружение потребует больших сил и займет больше времени", – отметил эксперт.

Аналитики ISW называют несколько условий для прорыва южного фронта. В частности, должны подтвердиться предположения о том, что оккупанты не имеют сил для долгосрочной обороны, ВСУ сохраняют достаточную боевую мощь, а российские линии за нынешним районом боевых действий не так сильно заминированы и укреплены, как те, которые уже удалось прорвать.

Генерал Тарнавский заверил: самый большой прорыв еще впереди и будет он после Токмака. Он также дал понять, что Токмак остается задачей минимум нынешнего контрнаступления. Косвенно это подтверждается участившимися прилетами, есть данные об уничтожении наблюдательного пункта россиян возле города.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что, по крайней мере, в перспективе этого года украинская армия будет ориентироваться на выход вплотную к Токмаку. Почему это важно? Через оккупированный город в Запорожской области проходит железнодорожная ветка, соединяющая Мелитополь с Волновахой, на которой завязана российская логистика. Как только она будет перерезана, у противника останется лишь автомобильная дорога вдоль побережья Азовского моря. Что сделает невозможной быструю переброску больших объемов военных грузов.

"Если в октябре удастся выйти южнее Токмака, можно будет ускорить наступление на Мелитополь. И тогда ухудшение погоды, осенние ливни не будут иметь для нас критического значения. Если мы будем находиться возле Мелитополя или хотя бы на пути к нему со стороны Токмака", ­– добавил Коваленко.

"Крабовая ловушка" для Черноморского флота РФ

События последних недель показали, что для российской армии в Крыму не осталось безопасных мест. И самым громким стал ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Операция под кодовым названием "Крабовая ловушка" проходила с участием Сил специальных операций. Детали не сообщаются, но благодаря их работе Воздушные силы атаковали штаб двумя ракетами Storm Shadow в тот момент, когда там проходило совещание высокопоставленных офицеров.

По данным украинской стороны, ликвидированы 34 офицера, в том числе командующий Черноморского флота России вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов получили ранения, штабное здание восстановлению не подлежит. Примечательно, что удар был ювелирным, оккупационные власти заявили об отсутствии жертв среди гражданских. Ликвидация Соколова сама по себе тянет на историческое событие, поскольку последним погибшим на войне командующим флота РФ был вице-адмирал Степан Макаров в 1904 году.

Но вчера минобороны России опубликовало фото с Соколовым на совещании у Сергея Шойгу. Поэтому данные о его ликвидации еще уточняются.

По словам генерала Тарнавского, удары по россиянам в Крыму и Севастополе важны для успеха украинского контрнаступления. Потому что он заключается не только в уничтожении противника перед собой, но и в поражении мест сосредоточения техники, личного состава и командных пунктов.

Владислав Селезнев раскрывает стратегическое значение этого удара. Во-первых, при ликвидации командования разбалансируется военное управление, а во-вторых, оккупантам понадобится время, чтобы восстановить коммуникации и надежную связь.

"И мы понимаем, если удары по штабу произошли уже во второй раз, то такая "бавовна" будет случаться и в будущем. И судя по крайним датам, тревога и взрывы постоянно происходят над Севастополем и в разных уголках Крыма. То есть украинская армия готовит поле для новой битвы. Я не готов говорить, что Украина в ближайшее время будет деоккупировать Крым. У меня нет доступа к планам Генштаба и мне трудно представить, каким образом это можно реализовать", – рассказал он РБК-Украина.

Александр Коваленко считает, что пока нет условий, чтобы сухопутные бои переместились на полуостров в этом году. Для начала нужно выйти на административную границу, изолировать российскую группировку от материка как по Крымскому мосту, так и по морским путям.

"Параллельно можно снижать боевой потенциал путем ударов по военным объектам, живой силе и технике. То, что происходит сейчас, это общие действия по подготовке к освобождению. И в первую очередь это влияет на временно оккупированный юг Украины и на ситуацию в Черном море", – отметил он в беседе с изданием.

Британская разведка констатирует, что серия атак на Черноморский флот частично лишили Россию способности блокировать украинские порты. И это подтверждается работой зернового коридора.

Украина готовится освобождать города?

Минувшая неделя также запомнилась рядом обнадеживающих заявлений. Начальник ГУР Кирилл Буданов говорил о небольших украинских потерях в сравнении с российскими, несмотря на то, что противник в обороне. А на вопрос о том, способна ли Украина до конца года освободить Крым, парировал, что активизация идет с середины августа и "это может косвенно подсказать ответ".

Генерал Александр Тарнавский подчеркнул, что дождливая осень и холодная зима не помешают контрнаступлению. Поскольку сейчас продвижение идет небольшими пешими группами и вряд ли погода сильно на это повлияет. Но самая интересная реплика принадлежит президенту Владимиру Зеленскому во время визита в США.

Владимир Зеленский заинтриговал обещанием деоккупировать Бахмут и еще два города (фото Getty Images)

"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", - заявил на встрече с представителями СМИ в Вашингтоне.

Для того, чтобы понимать, о каких городах может идти речь, нужно знать направление главных усилий украинских войск. Эта информация под грифом "секретно" и доступна она лишь высшему военно-политическому руководству, объясняет Владислав Селезнев.

"Но мы можем отметить другой важный фактор. Если президент заговорил о деоккупации по меньшей мере трех городов, значит, у нашей армии есть для этого ресурсы. Обычно масштабные наступательные операции длятся от 2 до 3 месяцев. Наша уже длится 3,5 месяцев, и мы видим, что рациональное использование ресурсов позволило Зеленскому делать заявления такого уровня", – подчеркнул он.

Александр Коваленко допускает, что судя по ситуации на фронте, возможно, одним из этих городов будет Токмак.

"А дальше за ним Мелитополь, почему бы и нет? А может и не Мелитополь, можно перебирать много городов. Зеленский вряд ли взял эти данные с потолка, наверняка он получил доклад с указанием городов с высокой вероятностью освобождения. И это обнадеживающие новости, надеюсь, мы очень скоро что-нибудь об этом услышим", – резюмировал эксперт.