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В ВСУ остроумно отреагировали на угрозу РФ "заморозить" Украину зимой

15:26 14.08.2026 Пт
2 мин
Украинские воины уже знают, как "согреться"
aimg Юлия Капитонова
Фото: Украинские воины быстро нашли достойный ответ на угрозу МО РФ (Getty Images)

Если зимой Россия усилит террор против гражданского населения Украины, то ее нефтеперерабатывающие заводы будут пылать все чаще и ярче.

На это намекнули в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СтратКома ВСУ в Facebook.

14 августа Министерство обороны РФ опубликовало фото, на котором изображены российские ударные дроны в воздушном пространстве.

На этой фотографии оккупанты также разместили подпись "Как снег на голову". Таким образом, враг дал понять, что зимой будет выпускать еще больше своих беспилотников по гражданским в Украине.

На этом МО РФ не остановилось и добавило к фото еще одну циничную угрозу.

"Зимой вам будет "заморозка", - написало российское ведомство, обращаясь непосредственно к украинцам.

Украинские воины быстро опубликовали свой ответ на новое заявление российских оккупантов. Он оказался не только лаконичным, но и остроумным.

Так, СтратКом ВСУ опубликовал фотографию одного из нефтеперерабатывающих заводов РФ, который охватил пожар после удара Сил обороны.

"Согреемся огнем российских НПЗ", - написали защитники, реагируя на угрозы "заморозки" Украины.

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