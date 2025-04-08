ВСУ в Донецкой области захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии РФ

По словам Зеленского, украинская сторона располагает документами этих пленных, банковскими карточками и личными данными.

"Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил", - рассказал президент.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

"Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция США, Европы и всех, кто хочет, чтобы был мир", - заявил Зеленский.

Сейчас пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины.

"Дружба" Китая и РФ

Напомним, с начала российского вторжения в Украину Китай заявлял о якобы своей нейтральной позиции относительно войны. Официально, Пекин якобы не предоставляет сторонам военную помощь. Однако ряд китайских компаний продолжают поставлять России товары двойного назначения.

Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин являются товарищами. В частности, в мае прошлого года Путин ездил в Китай, а несмотря на санкции от партнеров Украины между Китаем то Россией активно развивается экономическое партнерство.

Более того, ранее Пекин представил свой "мирный план" для Украины, который включал призыв к возобновлению переговоров и критику санкций. Осенью 2024-го стало известно, что Китай и Бразилия разработали совместный "мирный план".