ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ за сутки уничтожили более трех рот россиян и 21 единицу техники на Таврическом направлении

Новина українською →
Четверг 22 июня 2023 20:14
ВСУ за сутки уничтожили более трех рот россиян и 21 единицу техники на Таврическом направлении Фото: ВСУ за сутки уничтожили более трех рот россиян и 21 единицу техники на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные за сутки ликвидировали более трех рот российских оккупантов и поразили 21 единицу вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении активная работа Сил обороны продолжается. Наши воины продолжают двигаться вперед и преуспевают на отдельных участках", - написал Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1212 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также украинцы бойцы уничтожили 21 единицу военной техники оккупантов, в частности:

  • 3 танка;
  • 6 ББМ (БМП, МТЛБ);
  • БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона";
  • РЭБ "Поле-21";
  • РЛС "Зоопарк";
  • автомобильная техника.

Кроме того, было уничтожено два места хранения боеприпасов врага.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники преуспевают на флангах на Бахмутском направлении.

По последним данным Генштаба, Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. Тяжелые бои ведутся на Лиманском направлении.

Также ранее сообщалось, что украинские военные продвинулись до 1 км на Таврическом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины окупанти Война России против Украины
NEWS
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута