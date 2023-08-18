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ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета Ка-52 и разведывательные дроны, - Генштаб

Фото: ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета Ка-52 и разведывательные дроны (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили два ударных вертолета Ка-52, а также четыре разведывательных дрона россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении Генштаба.

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских орудия на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.

Что собой представляет вертолет Ка-52

Российский ударный вертолет Ка-52 предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Отметим, что вчера украинские военные сбили Ка-52 на Бахмутском направлении. До этого бойцы сбивали вертолет такого типа 14 августа.

По данным Генштаба ВСУ, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны сбили уже 314 российских вертолетов и 315 самолетов.

 

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