ВСУ не дали оккупантам продвинуться на Купянском направлении, - Генштаб

Всего за сутки произошло 124 боевых столкновения.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, четыре средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в Липцах и Волчанске. Пять атак отбиты, один бой продолжается в районе Волчанска. Российские захватчики не имеют успеха, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки, где в настоящее время продолжаются два боеприкосновения. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов потерпели неудачу. Ситуация под контролем подразделений сил обороны.

По предварительной информации за текущие сутки враг потерял в этом направлении 61 человек. Уничтожены два автомобиля, поврежден танк, две артсистемы и один ЗРК.

Северское направление остается одним из самых напряженных. С начала суток российские оккупанты предприняли 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздолевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки. 15 атак уже отбиты нашими защитниками, девять боеприкосновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

В течение суток, предварительно, враг потерял 91 оккупанта погибшими и ранеными. Также нашими воинами уничтожены два танка, боевая бронированная машина, артиллерийская система и два средства РЭБ.

С начала суток на Краматорском направлении российские захватчики пять раз атаковали наши позиции в районах Калиновки, Ивановского и Клещиевки. Ситуация напряженная. Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации в данном направлении.

На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали наши позиции в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калиново, Нетайлово и Невельского. 26 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой, где продолжается девять боеприкосновений. Наши защитники сдерживают неприятеля.

На Кураховском направлении 10 попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Прасковьевки и Водяного были безуспешными.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, продолжается бой в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском направлении российские оккупанты продолжают попытки оттеснить наших защитников от Крынок. Три штурмовых действия противника потерпели неудачу.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.