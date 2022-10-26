В ВСУ отличные экзорцисты. "Десатанизация" нужна "чертовой дюжине" Совбеза РФ, - Данилов

"Путинский Совбез - это 13 членов, та самая "чертовая дюжина". И кому здесь нужна "десатанизация"? Но у нас есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!" - написал он.

Напомним, помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлок заявил, что в Украине якобы действуют "сотни сект". Он высказался за проведение так называемой "десатанизации" Украины.

Как сообщалось ранее, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров также заявлял, что война России против Украины не закончится, когда завершится так называемая "спецоперация". Он заявил, что "кадыровцы" не покинут Украину и продолжат "бороться с шайтанами".

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