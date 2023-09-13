У ВСУ частичный успех в районе Работино и Клищеевки, - Генштаб

Мелитопольское направление

По словам спикера, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

"Заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", - отметил он.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении, как отметил Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

"Имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - добавил военный.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском направлении.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области", - добавил Ковалев.

Авдеевское и Марьинское направления

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки враг предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Лиманское и Купянское направления

На Лиманском и Купянском направлениях российские захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В частности, судя из отчета Института изучения войны, за прошедшие сутки ВСУ продвинулись возле Работино Запорожской области, а также в районе Клищеевки Донецкой области.