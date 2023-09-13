ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У ВСУ частичный успех в районе Работино и Клищеевки, - Генштаб

Украина, Среда 13 сентября 2023 08:45
UA EN RU
У ВСУ частичный успех в районе Работино и Клищеевки, - Генштаб Фото: у ВСУ частичный успех в районе Работино и Клищеевки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения в эфире телемарафоне.

Мелитопольское направление

По словам спикера, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

"Заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", - отметил он.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении, как отметил Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

"Имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - добавил военный.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском направлении.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области", - добавил Ковалев.

Авдеевское и Марьинское направления

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки враг предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Лиманское и Купянское направления

На Лиманском и Купянском направлениях российские захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В частности, судя из отчета Института изучения войны, за прошедшие сутки ВСУ продвинулись возле Работино Запорожской области, а также в районе Клищеевки Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей
Удар по морскому заводу Севастополя. Минобороны РФ признало повреждение 2 кораблей
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ