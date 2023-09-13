У ВСУ частичный успех в районе Работино и Клищеевки, - Генштаб
ВСУ имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области и Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения в эфире телемарафоне.
Мелитопольское направление
По словам спикера, на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.
"Заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", - отметил он.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении, как отметил Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
"Имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - добавил военный.
Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском направлении.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки Донецкой области", - добавил Ковалев.
Авдеевское и Марьинское направления
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки враг предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Лиманское и Купянское направления
На Лиманском и Купянском направлениях российские захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.
В частности, судя из отчета Института изучения войны, за прошедшие сутки ВСУ продвинулись возле Работино Запорожской области, а также в районе Клищеевки Донецкой области.
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