ВСУ атакуют вблизи Работино и Вербового: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, 8 ноября российские войска продолжили локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового, Новоегоровки и Серебрянского лесничества.

Представитель командования сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях потеряли 1826 человек личного состава и 200 единиц военной техники, включая 22 танка и 54 боевые бронированные машины, в период с 1 по 6 ноября.

Министерство обороны России (МО) заявило, что элементы российской Западной группировки войск отразили две атаки украинских войск к юго-востоку от Купянска в районе Тимковки 8 ноября.

Операция №2 - Донецкая область

Генштаб сообщил, что украинские войска продолжили штурмовые операции к югу от Бахмута 8 ноября, отразили российские атаки вблизи Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Институт сообщил, что российские войска продолжили наступательные операции близ Бахмута и, как сообщается, продвинулись 8 ноября. Российские блогеры утверждали, что российские войска незначительно продвинулись от Берховки в направлении Богдановки

Российский блогер утверждал, что российские войска также успешно контратаковали близ Клещиевки, а другой блогер утверждал, что российские войска вернулись в населенный пункт. Однако ISW не наблюдала визуальных подтверждений этих утверждений.

По словам ISW, российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки и, как сообщается, продвинулись 8 ноября.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Керамика, Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.

Российские блогеры утверждали, что российские войска в районе Водяного оказывают давление на украинские силы в направлении Северного и Первомайского.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на позиции в 400 метрах от южной границы Авдеевки, но ISW не наблюдала визуальных подтверждений этого утверждения.

Российские источники продолжали утверждать, что российские войска продвинулись вблизи железнодорожной линии близ Степового, но украинские источники заявили, что российские войска понесли большие потери при этом продвижении.

Представитель Украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил 7 ноября, что российские войска в районе Авдеевки потеряли 585 человек личного состава за прошедшие сутки в результате атак легкой пехоты без поддержки бронетехники.

Украинские официальные лица указали, что российские войска по-прежнему привержены наступлению в Авдеевке, несмотря на высокие потери и неблагоприятную погоду. Представитель украинских военных Антон Коцукон заявил, что российские войска сосредоточили 40 000 "резервистов" в направлении Авдеевки, хотя неясно, сколько из этого персонала задействовано в наступательных операциях.

Украинские официальные лица подтвердили данное число российских войск в районе Авдеевки. Коцукон заявил, что российские войска в последнее время атакуют группами по 10-20 человек и используют большое количество беспилотных летательных аппаратов для выявления украинских элементов контрбатарейной борьбы.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские войска, вероятно, готовы провести третью волну штурмов Авдеевки, но ненастная погода будет препятствовать использованию российской техники.

Сообщается, что украинские войска добились незначительных успехов во время контратак под Авдеевкой 8 ноября. Российский блогер заявил, что украинские войска добились частичного успеха во время контратаки на российские позиции возле Водяного.

По словам института, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но 8 ноября не продвинулись вперед. Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Российские войска провели наступательные операции в западной части Донецкой области 8 ноября и недавно продвинулись вперед. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 6 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Никольского.

Российские источники делали аналогичные заявления о российских достижениях в этом районе и утверждали, что дополнительные боевые действия ведутся в районе дачи к западу от Никольского и что боевые действия вблизи Угледара активизировались в последние дни

Украинские войска 8 ноября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наступательных операций на западных и юго-западных окраинах Донецка или в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

Представитель Восточной группировки войск России Олег Чехов заявил, что 8 ноября российские войска отразили атаки украинских войск в пограничном районе Донецко-Запорожской области близ Старомайорска.

По словам ISW, 8 ноября российские войска провели безуспешные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Старомайорска и к югу от Пречистовки.

Российский военный блогер заявил, что одна из российских мотострелковых дивизий действует в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

ISW сообщил, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но 8 ноября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино и Новопрокоповки.

Известный российский блогер заявил, что украинские войска пытаются захватить неуказанные высоты к северо-западу от Вербового, где российские войска отступили с нескольких неуказанных позиций.

Российские блогеры утверждали, что украинские силы при поддержке бронетехники продолжали атаки вблизи Работино и Вербового в течение последних нескольких дней.

ISW сообщил, что 8 ноября российские войска провели безуспешные наземные атаки в западной части Запорожской области. Украинский генштаб сообщил, что российские войска не вели наступательных действий на Запорожском направлении.

Российские СМИ заявили, что российские войска 7 ноября контратаковали близ Вербового.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись в районе Крынков 8 ноября.

7 и 8 ноября российские блогеры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в центре Крынков.

8 ноября несколько российских военных блогеров заявили, что украинские войска продвинулись вперед в районе Крынков. 7 ноября один российский военный блогер заявил, что украинские войска "ползут" вперед со скоростью один метр в день. Другой российский военный блогер 8 ноября заявил, что украинские войска также атаковали близ Поймы, Пищановки и Подступного.

Известные российские блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать личный состав для усиления украинских позиций на восточном берегу.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил 8 ноября, что российские средства ПВО сбили три украинские ракеты над оккупированным Геническим районом Херсонской области. Российский военный блогер заявил, что украинские войска нацелились на Крым.

7 ноября российский блогер, связанный с Кремлем, заявил, что российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили 17 украинских беспилотников, в основном нацеленных на аэродромы Бельбек и Саки в оккупированном Крыму.