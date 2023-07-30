ВСУ атакуют Клещиевку и продвигаются в Запорожской области: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

29 июля российские войска продолжили наступление на линии Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись на отдельных участках. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки (16 км юго-западнее Сватового), Серебрянского леса к югу от Кременной и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Минобороны России утверждало, что подразделения Западной группировки войск РФ вели наступательные действия вблизи Куземовки (15 км северо-западнее Сватового). Известный российский военный блоггер утверждал, что подразделения 21-й ОМСБр (2-й общевойсковой армии Центрального военного округа) захватили Новоегоровку и сейчас зачищают близлежащие территории.

"Военкор" также утверждал, что российские войска отвергли украинские силы с высот между Новоегоровкой и Надеждой (15 км к западу от Сватового). Другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска проводили штурм у Надежды, но не уточнили результаты.

ISW не заметил визуального подтверждения недавних российских заявлений о широких российских наступлениях вдоль линии Сватово-Кременной, и российское МО и некоторые российские военные блоггеры могут преувеличивать заявления о продвижении, чтобы привлечь внимание к украинским контрнаступлениям в других местах.

Российские источники утверждали, что 29 июля украинские войска совершили наземные атаки на линии Сватово-Кременная и не продвинулись. В Минобороны России утверждали, что подразделения российской Центральной группировки войск отбили два украинских штурма вблизи Райгородки (12 км к западу от Сватового) и Серебрянского леса, а подразделения российской Южной группировки войск отбили украинский штурм возле Белогоровки Донецкой области.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и 29 июля продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что украинские войска продвинулись к северо-западной окраине Курдюмовки (11 км к юго-западу от Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали атаковать Клещиевку (7 км юго-западнее Бахмута), но российская оборона выстояла. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска снизили интенсивность своих атак на Клещиевку из-за непогоды в этом районе, а прогнозы погоды показывают незначительный дождь возле Клещиевки утром 29 июля.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские силы также отражали украинские атаки вблизи Андреевки (8 км юго-западнее Бахмута), Ягодного (2 км севернее Бахмута) и Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).

Российские и украинские силы проводили ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и не продвигались 29 июля. Украинский Генштаб и российский "военкор" сообщили, что российские силы совершили наземные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка).

Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские наземные атаки вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Красногоровки (непосредственно западнее Донецка).

"Южная ось"

Украинские войска 29 июля продлили контрнаступательные действия на участке западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвинулись в этом направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, показывают, что украинские войска продвигались к северу от Приютного (14 км юго-западнее Великой Новоселки).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (Донецко-Запорожская область). В Минобороны России заявили, что неизвестные подразделения 36-й общевойсковой армии РФ (Восточный министерский округ) и ВДС РФ отразили две украинские атаки в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). Связанный с Кремлем военный блогер 29 июля заявил, что украинские небольшие пехотные группы безуспешно атаковали позиции россиян к западу от Старомайрского.

Сообщается, что 29 июля русские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль западной части границы Донецкой и восточной Запорожской областей и не продвигались. Несколько российских военных блоггеров утверждали, что российские войска совершили контратаку у Ровно (10 км к юго-западу от Великой Новоселки), Старомоерского, Урожайного и Приютного, но не уточнили результат.

Связанный с Кремлем военкор 29 июля заявил, что российские войска обстреливают украинские позиции в Старомайорском, чтобы не дать украинским силам продвигаться дальше на юг.

29 июля украинские войска продлили контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись незначительно. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении. Несколько военных блоггеров утверждали, что украинские силы вели штурм у Роботиного (10 км к югу от Орехова) при поддержке артиллерии, но не прорвались в населенный пункт. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские войска захватили небольшой лесной массив к северо-востоку от Роботиного.

29 июля российские войска провели тактическую ротацию на западе Запорожской области. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска воспользовались затишьем в украинских наземных атаках у Роботиного из-за плохой погоды, чтобы провести инженерную подготовку и неопределенную ротацию сил.

Хотя он не предоставил подробностей ротации, российские силы, вероятно, провели тактическую ротацию на месте с другим подразделением того же формирования, а не ротацией новых подразделений в этом районе, как недавно сделали украинские силы.

Известный российский военный блоггер 29 июля опубликовал кадры, на которых утверждается, что на запорожском направлении действуют подразделения 292-го самоходно-артиллерийского полка (19-й мотострелковой дивизии Южного военного округа).

Другой военный блоггер опубликовал кадры, на которых видно, что неизвестные подразделения российской 810-й гвардейской морской пехотной бригады (Черноморский флот) продолжают действовать вблизи Роботиного. С начала контрнаступления этот район держали оборону 19-я мотострелковая дивизия и 810-я отдельной морской пехотной бригады.

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