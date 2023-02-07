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ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК и места сосредоточения личного состава РФ, - Генштаб

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 18:22
ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК и места сосредоточения личного состава РФ, - Генштаб Фото: ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные нанесли удары по позициям вражеских ЗРК и местам, где РФ сосредоточивает свой личный состав и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов. Совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Очакова Николаевской и Антоновки Херсонской области. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Стрелеча, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под вражеский огонь попали районы более 30 населённых пунктов. Среди них - Двухлетняя, Гряниковка, Кучеривка, Котляровка, Крахмальное, Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка, Богоявленко, Угледар, Великая Новоселка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малые Щербаки и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Антоновка и Херсон.

В Мелитополе Херсонской области оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство Российской Федерации, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. Угрожают увольнением с работы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан".

Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.

Российские оккупанты продолжают наступление на 5 направлениях, несмотря на потери. Враг обустроил очередной госпиталь в Херсонской области.

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