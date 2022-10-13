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ВСУ атаковали несколько мест сосредоточения оккупантов и шесть ЗРК, - Генштаб

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Украина, Четверг 13 октября 2022 18:30
ВСУ атаковали несколько мест сосредоточения оккупантов и шесть ЗРК, - Генштаб Фото: ВСУ атаковали несколько мест сосредоточения кафиров и шесть ЗРК (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ атаковали более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники кафиров и шесть ЗРК россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник продолжает сопротивляться, подтягивает резервы, проводит мобилизацию.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование позиций в отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Враг продолжает поражать критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелка;

на Краматорском направлении - из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха.

На Южнобужском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня подвергнут Никополь.

Противник ежедневно несет потери. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА. Шесть из них - "Shahed -136".

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.

Кроме того, подтверждено огневое поражение, 12 октября текущего года, двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов уточняются.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили несколько мест сосредоточения оккупантов и комплекс С-300.

Ранее ВСУ отразили все атаки оккупантов на Донбассе и атаковали шесть ЗРК.

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