ВСУ активизировали усилия по форсированию Днепра в Херсонской области: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись 15 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 15 сентября, показывают, что российские войска продвигались к западу от Райгородки (12 км к западу от Сватового). 14 сентября российский агрегатор новостей заявил, что российские войска продвинулись вблизи Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватового).

15 сентября российский военный блогер заявил, что подразделения российской 138-й отдельной мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, Западный военный округ) форсировали реку Оскол возле Новоминска (20 км северо-восточнее Купянска) на фронте шириной почти четыре километра и вошли в украинский тыл в районе вблизи Двухлетней (17 км северо-восточнее Купянска), но другой российский "военкор" опроверг это утверждение и заявил, что ситуация в этом районе существенно не изменилась.

Российские источники утверждали 14 и 15 сентября, что российские войска проводили наступательные операции вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Петропавловки (7 км восточнее Купьянска) янская), Берестового (20 км северо-западнее Сватового), Серебрянского лесничества (10 км юго-западнее Кременной) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Представитель Генштаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что российские войска 14 и 15 сентября не предпринимали наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях. Евлаш заявил, что на Купянском направлении действуют подразделения 25 общевойсковой армии (ОПО) РФ. Ранее ISW оценивало, что вновь сформированный 25-й CAA, вероятно, имеет низкое качество или недостаточную прочность.

Российские военные заявили, что 15 сентября украинские войска вели наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись. Спикер Министерства обороны (МО) России и Российского центра группировки войск Александр Савчук заявил, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Торского (15 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские силы освободили Андреевку (10 км юго-западнее Бахмута) и достигли дальнейших успехов в районе Бахмута 15 сентября. Украинский Генеральный штаб и другие украинские официальные лица сообщили, что украинские силы уволили Андреевку 14 сентября и достигли неопределенного частичного успеха вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) 15 сентября.

Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав уволил Андреевку и "полностью уничтожил" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после оцепления населенного пункта. Подразделения 72-й бригады ранее понесли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали.

Украинская 3-я десантно-штурмовая бригада заявила, что увольнение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои. Многие российские источники либо отрицали, что украинские войска освободили поселение, либо утверждали, что полное уничтожение поселения во время боев делает украинский контроль над поселением тактически незначительным.

Один российский военный блоггер утверждал, что российские силы контролируют высоты к востоку от Андреевки. Другие российские военные блоггеры признали, что тактическая ситуация российских войск южнее Бахмута ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы вытеснили российские войска из Клещиевки и пытаются закрепиться в населенном пункте, хотя другие российские "военкоры" утверждали, что российские войска контролируют село. Один из них утверждал, что украинские силы безуспешно пытались войти в сам Бахмут с юго-запада. Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска отразили украинский штурм близ Майорского (21 км к югу от Бахмута).

Российские войска контратаковали вокруг Бахмута, но 15 сентября не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали безуспешные попытки прорвать украинскую оборону возле Богдановки (7 км северо-западнее Бахмута) и пытались восстановить утраченные позиции возле Ягодного (2 км севернее Бахмута). Российский военный блоггер утверждал, что российские силы контратаковали вблизи Андреевки и отразили несколько неопределенных утраченных позиций.

Российские войска 15 сентября продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ласточкиного (5 км северо-западнее Авдеевки), Авдеевки и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский военный блоггер утверждал, что бои продолжаются к северу от Опросного (4 км к югу от Авдеевки) и Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки), а также у Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки). Он утверждал, что российские войска продолжают наступательные операции к северу и югу от Марьинки, но не добились значительного прогресса.

"Южная ось"

15 сентября украинские войска продолжили наступление на границе Донецко-Запорожской области, но не сделали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы продолжают штурм на Шахтерском направлении в районе границы Донецко-Запорожской области.

Российские источники, в частности Минобороны (МО), утверждали, что украинские войска совершили неудачные атаки вблизи Приютного (15 км к юго-западу от Великой Новоселки), Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) ), Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки), и Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки). Российские источники утверждают, что украинские силы снизили интенсивность своих атак возле Новомайорского.

15 сентября украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы проводили неудачные штурмы вблизи Работиного (12 км к югу от Орехова) и Вербового. Российский военный блоггер утверждал, что российские силы все еще контролируют Вербовое и что украинские силы не находятся близко к населенному пункту.

Другой российский военный блоггер заявил, что российские войска не контролируют Работино и отступили из окрестностей населенного пункта в близлежащие леса. Он утверждал, что украинские силы также атаковали вблизи Новопрокоповки (18 км к юго-востоку от Орехова). Действовавший на Запорожском направлении украинский сапер заявил, что российские войска настолько плотно заминировали территории, что для очистки участка площадью 50 квадратных метров на этом направлении может потребоваться сутки.

Сообщается, что 12 сентября российские войска продолжили наземные атаки в западной Запорожской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали с Луговского (18 км к юго-востоку от Орехова), пытаясь обойти украинские силы с фланга. Российские военные блоггеры расширили кадры, на которых утверждается, что подразделения российского 247-го гвардейского полка ВДВ (7-й дивизии ВДВ) действуют вблизи Вербового. Еще один российский военкор расширил кадры, на которых утверждается, что на ореховском направлении действуют элементы российского спецназа Осман.

Российские военные блоггеры продолжали выражать обеспокоенность по поводу ограниченного пересечения Украиной реки Днепр в Херсонской области 14 и 15 сентября. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы активизировали свою деятельность на неопределенных островах дельты реки Днепр возле Антоновского моста, чтобы закрепить позиции на будущее наступление на восточный (левый) берег Херсонской области.

Российские войска, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от значительной украинской атаки на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую область. Один российский военный блоггер признал, что российским силам не хватает возможностей для проведения собственных значительных операций по переправе через реку в этом районе, в частности из-за отсутствия снарядов для артиллерийской подготовки.

Украинские и западные военные источники рассказали больше подробностей о последних резонансных украинских ударах по российским военным активам вблизи Севастополя и Евпатории в оккупированном Крыму. Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук 15 сентября подтвердил, что украинские войска нанесли удары по российскому десантному кораблю класса "Минск Ропуча" и подводной лодке класса "Кило" в Севастополе с помощью крейсерских ракет Storm Shadow и SCALP (французький).

Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) оценило, что украинские удары по Минску функционально уничтожили судно, на его восстановление, вероятно, понадобятся годы и несколько сотен миллионов долларов.

Министерство обороны Великобритании оценило, что российским силам понадобится несколько месяцев, чтобы вывезти обломки из сухих доков в Севастополе, что сделает их на данный момент непригодными для использования и станет серьезной проблемой для обслуживания Черноморского флота. Военно-морские силы Украины также подтвердили информацию о том, что 14 сентября ВМС Украины уничтожили российскую систему противовоздушной обороны С-400 "Триумф", предположительно вблизи Евпатории.

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