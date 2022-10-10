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ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе

Фото: ВСУ за 3,5 часа уничтожили 13 дронов-камикадзе (mil in ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне атаковали Украину с помощью 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в понедельник, 10 октября. Все они были уничтожены украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлена из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области и Беларуси", - сказано в сообщении.

Так, девять таких беспилотников уничтожили силы и средства ПВО воздушного командования "Центр".

Россияне также атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитчиками воздушного командования "Восток" уничтожили еще четыре "Shahed-136".

Отмечается, что дроны сбили в течение 3,5 часов - с 15:00 до 18:30.

О сбитии беспилотников также сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"С 15:45 до 18:08 еще 12 "мопедов" иранского производства залетали на территорию нашей страны. Все 12 были уничтожены. Один где-то потерялся, но будем считать, что он не навредил нашей стране", - сказал он в эфире телемарафона.

Напомним, сегодня оккупанты впервые атаковали Киевскую область дронами-камикадзе с территории Беларуси.

Кроме того, украинские бойцы сбили два вражеских Shahed-136 над Кривым Рогом Днепропетровской области.

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