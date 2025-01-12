Похищенные артефакты и разрушенные курганы. Как Россия уничтожает культурное наследие Херсонщины

Назначенный Россией гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо время от времени заявляет, что российская армия снова захватит Херсон. Накануне нового 2025 года он в очередной раз повторил этот тезис, обращаясь к тем херсонцам, кто, по его словам, "ждет освобождения".

Но, на самом деле, ни о какой "заботе о людях" речь не идет. Оккупация – это в первую очередь ограбление и разрушение всего, что относится к украинскому культурному и историческому наследию. И назначенный оккупантами надзиратель не может об этом не знать.

Поврежденные курганы и окопы на месте древних городищ

Херсонская область – это центр южной степной зоны Украины. Она буквально насыщена археологическими памятниками практически всех эпох. В херсонских степях до сих пор возвышаются курганы, которые датируются периодом от времен энеолита до средневековья.

По данным Херсонской областной инспекции охраны памятников, на этой территории сосредоточено 308 курганов. Мониторинг разрушений археологических памятников на оккупированных территориях Херсонщины, который провел Крымский институт стратегических исследований, продемонстрировал, что почти все курганы высотой два метра сейчас повреждены.

Как объясняют специалисты, в большинстве курганных насыпей в течение оккупации были устроены российские огневые точки. Для этого на верхушках сооружений были выкопаны глубокие котлованы, которые хорошо видны на снимках. При этом захоронения, которые могут быть на любой глубине, вероятно разрушены или разграблены.

Одно из самых интересных мест Юга Украины, которое до войны планировалось превратить в археологический заповедник – Долина курганов. На сегодня насыпи всех обозначенных курганов изуродованы блиндажами и окопами.

Еще один из неповторимых памятников Херсонщины, страдающий от войны, – городища и могильники позднескифской культуры (ІІ век до нашей эры – ІІІ век нашей эры). Они расположены по обоим берегам Днепра, поэтому находятся непосредственно в зоне боевых действий.

К примеру, Ягорлицкое поселение – памятник археологии национального значения, который находится вблизи села Ивановка Чулаковской территориальной общины Скадовского района Херсонской области. Поселение является колонией ионийских греков, которое датируется VI в. до н. э.

Его жители занимались бронзолитейным, железоделательным производством и стекловарением и обеспечивали своими изделиями скифское население степной зоны Северного Причерноморья.

В течение оккупации с марта 2022 года на территории городища в культурном слое были вырыты окопы и блиндажи оккупантов, устроен склад боекомплекта. Вероятно, площадь древнего поселения сейчас заминирована и частично затоплена водами Каховского водохранилища.

Фото: На территории городища в культурном слое россияне вырыли окопы и блиндажи, обустроили склад боеприпасов (ciss.org.ua)

"То, что наделали наши северные соседи с памятниками Херсонщины, не поддается никаким разумным оценкам", – говорит ведущий научный сотрудник Института археологии НАН Украины, эксперт Крымского института стратегических исследований Александр Симоненко.

Неизвестно на что они вылезли своими окопами, что они уничтожили, прокапывая свои оборонительные линии, которые ни от чего их не спасут.

"Позднескифские городища и могильники расположены прямо на берегу бывшего Каховского водохранилища и они безусловно страдают от ракетно-артиллерийского обстрела с левого берега", – отмечает он.

Алешковская сечь в зоне затопления

Крымский институт стратегических исследований – общественная организация, которая фокусируется на исследованиях состояния защиты объектов культурного наследия на временно оккупированных территориях Украины.

В 2023-2024 годах эксперты института были привлечены к разработке международных политик – Исследование для Комитета CULT – Защита культурного наследия от вооруженных конфликтов в Украине и за ее пределами, а также приняли участие в разработке резолюции "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира", которая была принята ПАСЕ.

Также они присоединились к написанию большого исследования "Затоплено войной", посвященного широкому анализу ущерба от подрыва Каховской ГЭС.

Фото: Памятники на месте Алешковской Сечи (wikipedia.org)

Разрушение Каховской ГЭС, которое произошло в ночь на 6 июня 2023 года, требует отдельного внимания. Кроме очевидных последствий гуманитарного, социального, экономического и экологического характера, подрыв оккупантами этого гидротехнического сооружения нанес колоссальный ущерб объектам культурного наследия, расположенным в регионе.

Один из них – Алешковская сечь, которая функционировала в период с 1711 по 1734 годы. Этот административный и военный центр запорожского казачества находится на восточной окраине оккупированного города Олешки и представлял собой правильный четырехугольник со рвами и валами высотой 1,5 метра.

К западу от центра стояла церковь Покрова Пресвятой Богородицы, сделанная из камыша, возле которой было кладбище и колодец, где никогда не замерзала вода. После того как россияне взорвали Каховское водохранилище, в результате чего были затоплены большие территории в нижнем течении Днепра, город Алешки, где когда-то была расположена славная казацкая Сечь, оказался в зоне затопления.

Фото: В зоне затопления после прорыва ГЭС оказалось много уникальных объектов (uhe.gov.ua)

По данным Херсонской областной инспекции по охране памятников истории и культуры, было полностью затоплено 78 недвижимых историко-археологических памятников, а также монументально-художественных сооружений.

Юридические проблемы и пробелы в законодательстве

Одна из проблем заключается в том, что из-за того, что до оккупации никаких археологических работ на тех объектах не проводилось, нет официального учета артефактов, которые на них хранились, а иногда и сами локации, на которых оккупанты ведут свою незаконную деятельность, не были обозначены как объекты культурного наследия – они не существуют в юридической плоскости.

Из-за этого невозможно привлечь оккупационных археологов к ответственности за раскопки на таких объектах из-за отсутствия у них официального статуса.

Еще один пробел – отсутствие последовательной позиции государства в отношении археологов, музейщиков и специалистов по охране культурного наследия, которые продолжают деятельность на оккупированных территориях.

На сегодняшний день ни в украинском законодательстве, ни в правилах международных органов защиты культурного наследия, нет нормированного дистанционного мониторинга, рассказывает ведущий научный сотрудник Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", глава мониторинговой группы Крымского института стратегических исследований Денис Яшный.

"Это единственный инструмент, с помощью которого мы имеем возможность оценивать культурные потери на оккупированных территориях", – отмечает он.

Следующая проблема – отсутствие в государстве единого реестра недвижимых объектов культурного наследия. По мнению эксперта, нужно инициировать изменения в украинское законодательство. Также необходимо сотрудничество общественных организаций, которые занимаются мониторингом состояния объектов культурного наследия на оккупированных территориях с органами государственной власти.

"Мы должны понимать, что если те, кто работают в органах государственной власти, чего-то не умеют, то их просто надо научить этому. И это большая работа, потому что очень часто представители или главы некоторых органов государственной власти считают, что помощь общественных организаций не может быть им нужна, а это не так. Примером является наше сотрудничество в свое время с прокуратурой Автономной Республики Крым", – объясняет Денис Яшный.

Еще одной из опасностей для культурного наследия украинцев является то, что россияне на временно оккупированных территориях проводят политику их уничтожения. Так они пытаются стереть историческую память украинского народа. Этот процесс сопровождается ограблением и разрушением музеев и других учреждений культуры, связанных с культурным наследием украинского народа.

Основным направлением российской политики культурной ассимиляции на Херсонщине является уничтожение мемориалов трагических для украинцев событий, а именно Голодомора 30-х годов. Так, памятный знак жертвам голодомора на территории храма Архистратига Михаила в городе Алешки, который был установлен в 2008 году, в ноябре 2023 года уничтожили по приказу оккупационных властей.

Фото: Уничтожение оккупантами памятного знака жертвам голодомора на территории храма Архистратига Михаила в городе Олешки (ciss.org.ua)

Попытки создать представление, что якобы Херсонщина – это "исконно русская земля", сопровождается уничтожением исторических фактов, которые противоречат этому пропагандистскому тезису.

14 июня 2024 в течение дня на населенный пункт Змиевка Бериславского района была осуществлена дроновая атака. В результате разрушениям подверглись жилые дома и культовые сооружения, такие как Немецкая Евангелическо-лютеранская кирха святого Петра и Павла. Сооружение полностью сгорело.

Этот случай можно было бы принять за случайность, но буквально через несколько недель атаке подверглось другое культурное сооружение села Змиевка. Каменная кирха во имя апостола Иоанна, которая была построена как лютеранский базиликальный храм в 1885 году для шведских поселенцев, 1 июля 2024 года подверглась трем ударам дронами оккупантов. Из-за этого возник пожар. Выгорело все внутреннее убранство и кровля храма. Также была повреждена колокольня.

Фото: Выгорело все внутреннее убранство и кровля храма, повреждена колокольня (ciss.org.ua)

Стоит заметить, на территории церкви был установлен памятный знак репрессированным шведам и немцам, которых преследовала советская власть в 1937-1938 годах, а также памятный знак по случаю годовщины основания и заселения села Змиевка шведскими колонистами.

Эти объекты культурного наследия, как и памятные знаки жертвам Голодомора, были напоминанием о преступлениях советской власти против жителей Херсонщины. А, следовательно, их разрушение имело для оккупантов не столько военное, сколько идеологическое значение.

Сколько объектов культурного наследия похитили с Херсонщины

По данным Главного управления разведки Украины, подтверждено похищение 785 объектов культурного наследия с территории Херсонщины. Однако реальное количество похищенного гораздо больше. За период оккупации были ограблены Херсонский краеведческий и художественный музеи, разрушен Бериславский районный музей, а экспонаты Каховского музея вывезли в оккупированный Геническ.

31 октября – 4 ноября 2022 года состоялся вывоз коллекций Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко во временно оккупированный Крым. В ограблении, которое длилось 4 дня, кроме российских военных и ФСБ было задействовано большое количество наемных работников.

Также специально приехали 10 ученых из Российской Федерации. Что примечательно, вывоз экспонатов осуществлялся гуманитарными грузовиками Iveco. А это само по себе является нарушением правил ведения войны.

Полное ограбление фондов и экспозиции стало возможным "благодаря" музейным сотрудникам. Почти все они, кроме директора, пошли на сотрудничество с оккупантами. По информации Крымского института стратегических исследований, из почти 14 тысяч произведений искусства, которые хранились в Херсонском художественном музее, похищено было более 10 тысяч ценнейших экспонатов.

"Мы пытаемся найти точки взаимодействия с Министерством иностранных дел, в тех функциях, которые они выполняют во взаимодействии с ЮНЕСКО и с Министерством культуры", – рассказывает Эльмира Аблялимова-Чийгоз, проект-менеджер Крымского института стратегических исследований.

Но, по ее мнению, проблема нашего государства в том, что мы не доводим до конца реформы, которые начинают определенные госслужащие.

"Каждая новая персоналия, которая приходит на должность, приходит со своей новой стратегией, забывая о том, что было сделано ранее", – добавляет собеседница.

Отсутствие постоянной государственной политики в сфере защиты культурного наследия приводит к тому, что проблемы и вызовы, которые встали перед украинским государством еще во время оккупации Крыма и определенных частей востока Украины, с началом широкомасштабного вторжения масштабировались на новые захваченные регионы.

Фото: Последствия разрушений церкви в селе Миролюбовка Херсонской области, освобожденного украинской армией от российской оккупации (Getty Images)

Влияют отсутствие единых реестров, пробелы в законодательстве, которые ограничивают возможность фиксации потерь с помощью спутниковых снимков и других средств современного наблюдения на расстоянии. Есть также проблема институциональной и финансовой способности государства.

На сегодня в бюджете нет того объема финансирования, чтобы обеспечить полноценную работу всех комитетов по охране культурного наследия, которые должны заниматься мониторингом и фиксацией. Также остается неурегулированным взаимодействие с общественными организациями и экспертами, которые самостоятельно собирают и распространяют информацию о состоянии объектов культурного наследия на временно оккупированных территориях.

"Но на уровне не локальном, а в плоскости взаимодействия с центральными органами власти, мы пытаемся построить сотрудничество и оно надеюсь взаимное", – резюмирует Эльмира Аблялимова-Чийгоз.

Всего в Украине насчитывается более 170 тысяч объектов культурного наследия. 8 объектов входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из них шесть культурных и один – природный.

Еще 16 объектов являются кандидатами на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из них 7 находятся на временно оккупированных территориях Крыма, Запорожской и Херсонской областей. То, что Украина не имеет доступа к этим объектам, не снимает с нас всех обязанность защитить, сохранить и восстановить утраченное для передачи наследия новым поколениям украинцев.

Серия материалов создана при поддержке Крымского института стратегических исследований и выходит в рамках Программы содействия общественной активности "Долучайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Содержание материала является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.