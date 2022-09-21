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Разрушенные дома и сгоревшие здания: В Донецкой ОВА показали последствия ночных обстрелов

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Донецк, Среда 21 сентября 2022 10:58
Разрушенные дома и сгоревшие здания: В Донецкой ОВА показали последствия ночных обстрелов Фото: российские войска ночью снова ударили по жилым домам в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Донецкой области. Ночью оккупанты разрушили несколько жилых домов и административное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Так, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Курахово - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в том числе два ребенка. Еще один человек может находиться под завалами. На месте происшествия работают спасатели.

Также оккупационные войска обстреляли Бахмут и Северск. Разрушена гражданская инфраструктура и повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

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