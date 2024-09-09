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Разрушена инфраструктура и 46 погибших: последствия тайфуна "Яги" во Вьетнаме

Фото: последствия тайфуна "Яги" во Вьетнаме (GettyImages)
Автор: Нина Еланская

Тайфун "Яги", зафиксированный в субботу во Вьетнаме, стал причиной жертв среди гражданского населения и повредил инфраструктуру. Сегодня, 9 сентября, метеорологическое агентство предупредило граждан о дальнейших наводнениях и оползнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайфун "Яги" был признан самым мощным штормом в Азии в 2024 году. По предварительным оценкам правительства, которые были обнародованы сегодня, тайфун привел к гибели 46 человек. В настоящее время 22 человека считаются пропавшими без вести из-за оползней и наводнений.

Тайфун ударил по северо-восточному побережью страны, где, кроме жилых районов, расположены крупные производственные национальные и иностранные предприятия.

Стихия оставила без электричества миллионы домохозяйств и компаний. Были затоплены дороги, разрушены дома и приостановлена экономическая деятельность в промышленных зонах.

Сегодня власти страны сообщили, что

Информация о жертвах после уничтожения моста пока не поступала.

В Хайфоне заводы пострадали от отключения электроэнергии и повреждений крыш. Представители промышленных парков, в частности DEEP C, заявили, что пытаются спасти оборудование, ожидая новых дождей.

LG Electronics подтвердила ущерб на своих объектах, включая затопление склада. Компания сообщила, что пострадавших среди сотрудников нет. Южнокорейская бизнес-ассоциация заявила о значительных убытках на корейских заводах в пострадавших регионах.

Метеорологическое агентство Вьетнама предупредило о новых наводнениях и оползнях, а также о сильных дождях в столице Ханой. Около 5,7 миллиона потребителей потеряли электроснабжение из-за повреждений линий. В настоящее время электричество было восстановлено для 75% абонентов, однако из-за прогнозов синоптиков не исключается очередное отключение электроэнергии.

 

Ранее мы сообщали, что тайфун "Шаньшань", зафиксированный в Японии 29 августа, унес жизни 3 местных жителей и стал причиной больших разрушений инфраструктуры.

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ВьетнамМетеоролог