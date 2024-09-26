"Удобная мишень". Как Трамп использует визит Зеленского в США в предвыборной гонке

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Визит на завод как повод для критики

Неожиданно у Украины возник новый кризис на дипломатическом фронте. Визит президента Владимира Зеленского, который должен решить ряд проблемных моментов в отношениях с США, привел к новому обострению. Хотя и не по вине украинской стороны.

Ранее анонсированная встреча Зеленского с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, по сути, была отменена после того, как украинский президент побывал на заводе по производству боеприпасов в Скрентоне, штат Пенсильвания – родном городе президента США Джо Байдена. Также Зеленский встретился с украинской диаспорой в этом штате, которая является одной из самых больших в США.

В то же время Пенсильвания является так называемым "шатким" штатом на выборах – то есть между республиканцами и демократами там происходит жесточайшая борьба. По многим прогнозам именно победитель выборов в Пенсильвании и станет будущим президентом США. Кроме того, накануне визита Зеленский в интервью изданию New Yorker подверг критике заявления относительно Украины трамповского кандидата в вице-президенты – Джей Ди Венса.

Так что Трамп расценил такой шаг как попытку Зеленского подыграть Харрис, и прямо обвинил президента Украины, что тот хочет победы демократки.

Риторика Трампа в отношении Украины не нова. Он по-прежнему высказывался подобным образом в адрес Киева, РБК-Украина уже анализировала причины такой риторики. Но нынешний демарш рискует зайти гораздо дальше.

Тем более в течение текущей недели риторика Трампа становилась все более и более резкой. В последнем выступлении он, с характерными для себя преувеличениями, рассказал о том, что "Украины уже нет", "тысячелетние города разрушены", а на фронте воюют "дети и старики", потому что "солдаты заканчиваются". Кроме того, Трамп фактически впервые озвучил суть своего таинственного "мирного плана для Украины". По мнению республиканца, "худшая договоренность" была бы лучше, чем текущая война, а Украине еще до 2022 года стоило бы "что-то немного отдать", и тогда никакой войны не произошло. Очевидно, что в случае победы на ноябрьских выборах именно таким подходом к российско-украинской Трамп и будет руководствоваться.

Обострение на фоне выборов

Еще в начале года, когда разгоралась эпопея с выделением большого пакета помощи Украине, многие республиканцы были "за". Блокировал решение спикер Палаты представителей Майк Джонсон и небольшая фракция трампистов. С тех пор влияние Трампа на Республиканскую партию стало еще сильнее. Итак, к критике Украины подключилось больше влиятельных членов партии.

Тот же Майк Джонсон в открытом письме призвал Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову. Причина та же – якобы вмешательство в выборы путем организации визита Зеленского на завод по производству боеприпасов.

"Не было ни одного республиканца, потому что – намеренно – туда не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была очевидно партийной мерой, призванной помочь демократам, и безусловно стала вмешательством (украинской стороны) в избирательный процесс", – говорится в письме Джонсона.

Параллельно группа из девяти конгрессменов-республиканцев попросила Министерство юстиции и генеральных инспекторов Пентагона провести полное расследование использования военных активов США и федеральных ресурсов в связи с визитом.

Также республиканцы инициировали расследование по злоупотреблениям администрации Байдена по сотрудничеству с Зеленским. Глава наблюдательного комитета Палаты представителей США Джеймс Комер по этому поводу разослал письма Генпрокурору Меррику Гарланду, министру обороны Ллойду Остину и юридическому советнику Белого дома Эдварду Сискелу.

Вместе с тем в прошлом президентские администрации регулярно использовали военные самолеты для перевозки иностранных лидеров для встречи с американскими государственными и местными чиновниками, отмечает издание Axios.

"Здесь избирательная кампания — это ключевая история. Есть определенные, конечно, вопросы, но республиканцы бы так или иначе нашли, к чему придраться. И поскольку, скорее всего, последние опросы для них продемонстрировали очень неутешительную тенденцию, они решили сделать ставку на максимально агрессивную риторику по поводу российско-украинской войны, разгонять кейс о возможном апокалипсисе, третьей мировой войне и так далее", – говорит РБК-Украина политолог Игорь Рейтерович.

Сохранится ли двухпартийная поддержка Украины

На стороне Украины до сих пор остается поддержка Демократической партии, особенно если резонанс вокруг визита склонит часть избирателей на сторону Камалы Харрис. Пока общие риски для Украины минимальны.

"Это повлияет, скорее всего, негативно, но здесь есть нюанс. Конгресс уже уходит в отпуск, и он уходит в отпуск на очень долго. Поэтому здесь мы как раз, чисто с практической точки зрения, многое не потеряем, но просто потому, что совпали каникулы и разгар этой кампании", – говорит Рейтерович.

По его словам, после каникул Конгресс будет обновлен, ведь вместе с голосованием президента, американцы будут выбирать новую Палату представителей и треть Сената. И если в обеих палатах большинство получат республиканцы, это может повлечь за собой трудности для Украины.

План победы без Трампа

Скандал, вызванный республиканцами, отодвинул в тень "план победы" от Зеленского. А именно его презентация в США была важной, по сути, важнейшей составляющей визита. В случае Трампа речь шла о коррекции позиции – в лучшем случае. Поскольку у республиканца вроде бы есть собственный план, украинское руководство должно было бы сообщить ему, где лежат границы компромисса и на что Украина ни в коем случае не пойдет. Теперь с Трампом можно будет общаться в лучшем случае из-за его советников.

"Мы сможем это сделать только косвенно, когда он будет обнародован, и дальше будет понятно. Если они на него набросятся, значит тогда все. Как минимум, это направление мы потеряли, и точно до 5 ноября (день выборов в США – ред.) мы его не вернем. Если они будут более или менее нейтрально, осторожно комментировать, я думаю, что мы сможем до части республиканцев какие-то основные пункты этого плана донести. – считает Рейтерович.

В любом случае, украинская дипломатия теперь получила новую головную боль, а украинское руководство – соблазн открыто стать на сторону демократов и Камалы Харрис.