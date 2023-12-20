Рост ВВП Украины замедлился в 2,5 раза: в Минэкономики назвали причину

По предварительным оперативным оценкам, в ноябре 2023 года рост экономики Украины замедлился до 4,0 (±2%) по сравнению с 10,5% в октябре. Причиной стала блокада польской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики .

"В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортеров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В то же время работа украинского морского коридора позволила частично компенсировать потери в экономике в результате блокады польско-украинской границы. В первую очередь этим воспользовались производители аграрной и металлургической продукции, предприятия по добыче металлических руд и железнодорожные перевозчики, сообщила министр.

"По нашим оценкам, положительные факторы в ноябре несколько превысили баланс влияния на ВВП и в итоге по предварительным оперативным оценкам Минэкономики наблюдался рост ВВП на уровне 4%", - добавила Свириденко.

Блокада границы

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной.

По оценке НБУ, уменьшение объема внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь может составить 1,5 млрд долларов. В ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре - 620 млн долларов.

Напомним, по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%. В I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года реальный ВВП упал на 10,5%, во II квартале - вырос на 19,5%, во II квартале вырос на 19,5%.

Правительство прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 5% в 2023 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,6%.