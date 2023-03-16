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Рост цен в Украине замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2023 год

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Украина, Четверг 16 марта 2023 14:17
Рост цен в Украине замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2023 год Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине. Этому будут способствовать ряд факторов, включая меры НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.

По его словам, инфляция в Украине в феврале снизилась до 24,9%. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал НБУ.

По его словам, этому, в частности, способствовали увеличение предложения продовольствия и топлива, быстрое возобновление энергетической системы после атак России, более слабый потребительский спрос. Рост потребительских цен в значительной степени сдерживается за счет фиксации официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Предыдущие меры НБУ, в том числе сохранение учетной ставки на уровне 25%, повышение нормативов обязательного резервирования, введение новых депозитных продуктов, а также калибровка валютных ограничений способствовали укреплению гривны в наличном сегменте рынка. Это сказалось на улучшении инфляционных и курсовых ожиданий. Положительное влияние оказало и полное прекращение эмиссионного финансирования бюджета с начала года", - сказал он.

Вместе с тем, несмотря на это, инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса - значительным. "Отдельные факторы, сдерживавшие инфляцию в течение нескольких прошлых месяцев, могут носить краткосрочный характер. Так, рост предложения продовольствия и более быстрая стабилизация рынка топлива в значительной степени обусловливались теплой зимой", - сообщил глава НБУ.

"Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в том числе благодаря мерам Национального банка по усилению привлекательности гривневых активов и поддержанию курсовой стабильности", - сказал Пышный.

Напомним, потребительские цены в Украине в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 24,9%, что меньше годовой инфляции месяцем ранее (26,0%).

Снижение общей инфляции началось раньше, чем ожидал НБУ в январе, "в частности, благодаря лучшей ситуации в энергетике и теплой зиме".

Однако фундаментальное инфляционное давление, выраженное ростом базового ИПЦ, оставалось высоким, в частности из-за дальнейшего отражения крупных бизнес-расходов, в том числе из-за дефицита э/э, считают в НБУ.

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